T24 LogoT24 Logo
Spor

Curci'nin milli heyecanı

04 Eylül 2008 03:00


Siena kalecisi Gianluca Curci, Dünya Kupası eleme maçları için kadroya çağırılmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

İtalya milli takımı 2010 Dünya Kupası eleme maçları kapsamında Cuma günü Kıbrıs Rum Kesimi ile Çarşamba günüde Gürcistan’la karşı karşıya gelecek.

Palermo kalecisi Marco Amelia Marcello Lippi’nin çağırdığı kadroda yer alıyordu. Fakat, Marco’nun dün sakatlanması, kadrodan çıkarılmasına neden oldu.

Bu durumda 2. kaleci durumundaki Amelia’nın yerine Galatasaray’ın kalecisi De Sanctis geçerken onun boşalttığı pozisyona da Siena kalecisi Curci çağırıldı.

“Burada olduğum için çok mutluyum” diyen Curci, bu yaz Roma’dan Siena’ya ortak bonservis ile transfer olmuştu.

“Siena kadrosundan milli takıma çağırılan ilk futbolcu olmak benim için büyük bir onur. Bu takım bunu hakediyor”

Curci milli takıma daha önce 7 defa çağırılmıştı. Fakat hala milli formayla sure alabilmiş değil.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24