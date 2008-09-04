Curci'nin milli heyecanı



Siena kalecisi Gianluca Curci, Dünya Kupası eleme maçları için kadroya çağırılmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.



İtalya milli takımı 2010 Dünya Kupası eleme maçları kapsamında Cuma günü Kıbrıs Rum Kesimi ile Çarşamba günüde Gürcistan’la karşı karşıya gelecek.



Palermo kalecisi Marco Amelia Marcello Lippi’nin çağırdığı kadroda yer alıyordu. Fakat, Marco’nun dün sakatlanması, kadrodan çıkarılmasına neden oldu.



Bu durumda 2. kaleci durumundaki Amelia’nın yerine Galatasaray’ın kalecisi De Sanctis geçerken onun boşalttığı pozisyona da Siena kalecisi Curci çağırıldı.



“Burada olduğum için çok mutluyum” diyen Curci, bu yaz Roma’dan Siena’ya ortak bonservis ile transfer olmuştu.



“Siena kadrosundan milli takıma çağırılan ilk futbolcu olmak benim için büyük bir onur. Bu takım bunu hakediyor”



Curci milli takıma daha önce 7 defa çağırılmıştı. Fakat hala milli formayla sure alabilmiş değil.



