Cüppeyi çıkar hesaplaşalım

CHP lideri Baykal, Ergenekon İddianamesi’nde eşi Olcay Baykal’a teslim edildiği ileri sürülen ve para birimi belli olmayan 5 milyonluk rüşvet iddiası için, "Savcı, üzerinden o savcılık cüppesini çıkarsın, bu iddiayı benim önümde söylesin de, kendisiyle Türk mahkemeleri karşısında hesaplaşalım" dedi. Baykal, iddianameyi de BBG Evi tutanaklarına benzetti.

PARTİSİNİN dünkü grup toplantısında Ergenekon iddianamesini sert bir dille eleştiren CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "İddianame hukuki değil, polemik yönü ağır basan siyasi bir belgedir. Üstelik 2500 sayfalık bu belgede ortaya konan olgular arasında da bir tutarlılık yok. Bağlantılar, deliller irdelenmemiş. Çoğunlukla dedikodu, çekiştirme ya da bazı demokratik talepleri dile getiren suç teşekkül etmeyen sözler. Bence bu belge bir iddianameden çok BBG Evi’nin tutanakları" dedi. Baykal özetle şunları söyledi.



Rüşveti yalanla



Başbakan Erdoğan, ’Bu davanın savcısıyım’ demişti. Ama görülüyor ki Başbakan bu davanın sanıklarından da aynı zamanda. Çünkü iddianamede deniliyor ki, "Başbakan, Mehmet Ağar’a 60 milyon dolar rüşvet vermiştir." İddianame bunu söylüyor. Başbakan bu konuda bir açıklama yapsın diye bekledim ama ses seda yok. Çıksın desin ki, "Vermedim!" O zaman iddianame bir darbe yesin. Verdiyse sanıkların arasındaki yerini alsın.



Bu bir zırva



Neymiş, bana ve Olcay’a birileri para getirmiş birkaç kez. Niye verilmiş peki bu paralar? Bu kimin iddiasıdır? Savcı "Bilmiyorum" diyor. Bu iddia bir zırva. Ancak bu lafı söyledin mi, bırakamazsın gereğini yerine getireceksin. Bir süre önce de kızım Aslı’nın İsviçre’deki hesabına 1 milyon dolar yatırıldığı söylendi. Sonra bir sanatçıyla ilgili iddia ortaya atıldı. Yargıda o işi bitirdik. Şimdi de bu! Savcı üzerinden o savcılık cüppesini çıkarsın da, bu iddiayı benim önümde söylesin de kendisiyle Türk mahkemeleri karşısında hesaplaşalım.



Yönetici ve hedef



Bir numara kim? Saçını sakalını, kaç çocuğu olduğunu biliyoruz ancak kim olduğunu bilmiyoruz. Örneğin Şener Eruygur hem yönetici, hem de örgütün öldürmeyi amaçladığı isimlerden biri. Bu iddianame olmaktan çıkmış. Bu terör örgütünün banisi Kanada’daki haham. Karışık bir kişi. İddianame temel olarak ona dayanıyor. Bu arkadaşa yönelik iddianamenin tavrı ne? Sanık mı, tanık mı, aranıyor mu, çağrılmış mı? Hiçbir şey yok. İddianamenin özünü sağlayan insan meçhul. İn midir, cin midir? Ne olduğu belli değil!



Danıştay cinayeti



Danıştay cinayetiyle de bağlantı kurulmak istenmiş. En büyük delil ise cinayeti işleyenin babasının hesaplarındaki artış olduğu iddiası. Adam televizyondan açıkladı. Emekli ikramiyesi, araba satışı ve daire satışından edinilen paralarmış. Bu iddianamenin amacı ne? Sorulsa adam savcıya söyleyecek zaten! Ergenekon için harcanan mesai PKK için harcansaydı belki de Güngören’deki bu olayı yaşamazdık.



Olcay hálá bulamıyor



Deniz Baykal, Ergenekon iddianamesinde eşi Olcay Baykal’a teslim edildiği ileri sürülen 5 milyon konusunda esprilerini şöyle sürdürdü: "Bu sabah da Olcay’a sordum;

ya ara şunu bir daha. Belki unutmuşsundur, nereye koyduğunu. O da ’Arıyorum, arıyorum bulamıyorum, belki sendedir, bir de sen bak’ diyor. İkimiz de bulamıyoruz."

