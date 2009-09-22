Cüpeli şifayı Başbakan'ın otelinde buldu

'ŞİFA BULDUM'

İstanbul Fatih’teki İsmailağa Cemaatinin önemli isimlerinden Ahmet Ünlü, 3 günlük bayram tatilini Antakya Otoman Palace Otel’de eşi ve çocuklarıyla geçirmek için geldiğini söyledi. Dünyada en büyük mineral değerlere ve özelliklere sahip termal suyundan şifa bulmak için Antakya’ya geldiğini bildiren Ünlü, “Suda bulunan antioksidan özelliğe sahip, hücre ölümünü azaltıp yaşlanma etkilerini geciktiren, kanser ve kalp krizine yakalanma riskini aza düşüren, bulaşıcı hastalıklar, kataraktı önleyen, cildi yaşlanmaya karşı koruyarak cildi yenileyen ve doğal sıcaklığının 43 derece olan bu suda şifa buldum” dedi.



Bu gibi suların kendisine yasak olduğunu, ancak eklemlerinde iltihaplı romatizma bulunduğunu ve yeni anjiyo olduğunu belirten Ünlü, “Bu şifalı suya bir deneme olarak girdim” diye konuştu. Daha önce gittiği kaplıcalardaki sularda ağrılarının arttığını kaydeden Ünlü şunları söyledi:

“Hatay’a geldim. Ağrırsa suya girmeyeceğim diye niyet ettim. Çünkü diğer sularda huzursuzluk yaşadım. Buradaki suda ne bir ağrı, ne sızı, hiçbir şey hissetmedim. Başka kaplıcaların sularına girerken ağrı kesici alıyordum. Burada çok rahat ettim. Günde 3 kez girdim ve sudan çok memnun kaldım. Mübarek sanki süt akıyor. Mübarek su olduğunu fark ettim. Ancak tıbbi tahlilleri bilmiyorum. Minarelerinin olması çok önemli. Birçok hastalığa şifa diye yazılmış. Tabi onları belki zamanla kendimizde hissederiz. Ama çok kalamıyoruz vaktimiz yok. Birkaç kez istifade etmeye çalıştık. Allah şifa yapar inşallah. Burada farklı bir hal var dediler ben de bir deneyim istedim. Kükürt yok, yakmaz dediler ama ben bir deneme yapım dedim, ağrırsa sade bir gün ağrı çekerim dedim. Ama elhamdülillah denedim çok iyi geldi. Hatay’da şifa buldum.”



İZZET YILDIZHAN’I İZLEMEDİ

Ünlü, aynı otelde sahne alan Türk Halk Müziği Sanatçısı İzzet Yıldızhan’ı konserini izlemedi. Yıldızhan’ın restorantta sesini dinlemekle yetinen Ünlü, gazetecilerin “Bu sanatçının sesini beğeniyor musunuz?” sorusunu, “Bunun sesi Allah vergisi bir sestir ve Allah’ın ayetlerindendir. Kuran’ı da okusa, ilahide okusa çok güzel okur. Sesi güzel Allah nazar etmesin” diye yanıtladı.





