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Cuntaya direniş fotoğrafındaki sanık: Evren'in ölümüne üzüldüm

THKP-C 3. Yol davasında yargılanan Rahmi Yıldırım 'Evren çok daha uzun yaşamalıydı. İşlediği günahların bu dünyadaki kefaretini fazlasıyla sürünerek ödemeliydi' diye konuştu

Rahmi Yıldırım (Sol başta)

11 Mayıs 2015 16:43

THKP-C 3. Yol davası sanığı Rahmi Yıldırım, Evren'in ölümüne üzüldüğünü belirterek, "Çok daha uzun yaşamalıydı. İşlediği günahların bu dünyadaki kefaretini fazlasıyla sürünerek ödemeliydi. Affetmiyoruz, lanetliyoruz" dedi.

2013 yılında hayatını kaybeden Cumhuriyet gazetesi muhabiri Deniz Teztel tarafından çekilen ve 12 Eylül’ün unutulmaz fotoğraflarından biri olan “Cuntaya Direniş” THKP-C 3. Yol davasının ilk duruşmasında tek tip kıyafetle mahkemeye getirilmeyi reddeden sanıkların, iç çamaşırlarıyla yargıç karşısına çıktığı anı ölümsüzleştirmişti.

O sanıklar arasında yer alan Rahmi Yıldırım, Evren’in ölümünün ardından şunları söyledi:

“O don-atlet fotoğrafımız sıkıyönetim mahkemesinde faşist cuntaya teslim olmadığımızın işareti olarak dönemin tarihine geçti. Cezaevlerindeki zulme, insanlık onurunu kişiliğini yok etmeyi, canlı cenaze olarak teslim alma zulmünü protesto amaçlıydı. Ben Evren’in ölümüne üzüldüm, çok daha uzun yaşamalıydı. İşlediği günahların bu dünyadaki kefaretini fazlasıyla sürünerek ödemeliydi. Affetmiyoruz, lanetliyoruz. O dönemde insanlık suçları TSK içinde de işlendi. 397 subay, 176 astbubay, 447 askeri öğrenci hepsi de genç yaşta sol görüşlü oldukları gerekçesiyle suçlandı. Kenan Evren tarafından kendilerine vatan hainliği bile az bulundu. Bizi işkencecilere teslim etti. TSK’den atarak işsizler ordusunun saflarına attı, açlığa mahkum etti.”

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