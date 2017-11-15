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15 Temmuz Darbe Girişimi

Cuntacıların hazırladığı atama listesinde adları yer alan 3 generale tahliye

Eski tuğgeneraller Muray Yaygın, Celalettin Çoban ile eski Tuğamiral Ercan İnceoğlu hakkında tahliye kararı verildi

15 Kasım 2017 17:53

15 Temmuz darbe girişiminde Yurtta Sulh Konseyi üyelerince belirlenen atama listesinde isimleri bulunan tutuklu 3 eski general hakkında tahliye kararı verildi

Eski Tuğgeneraller Murat Yaygın ve Celalettin Çoban ile Tuğgamiral Ercan İnceoğlu'nun yargılandığı davanın görülmesine Ankara 19. Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Sıkıyönetim atama listesine göre, 15 Temmuz’da MSB Personel Başkanı olan  Yaygın, Devlet Personel Başkanı olarak görevlendirilmiş, MSB Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığı görevini yürüten  Çoban, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına, MSB’de Genel Plan ve Prensipler Daire Başkanı olan İnceoğlu ise Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı’na atanmıştı. 

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