Cuntacıların darbe girişimindeki 'atama' yerleri de savcılık dosyasında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde darbeye karışan generallerin 'Harekat Yıldırım' planı kapsamında TSK'daki görevlendirme listelerine 'devam' şeklinde yazıldıkları ortaya çıktı.

Habertürk'ün haberine göre, birkaç dosyada iddianame aşamasına gelen başsavcılık, önemli bir çalışmaya daha imza attı. Darbecilerin, "Harekat Yıldırım" planı kapsamında hazırladığı görevlendirme listesi mercek altına alındı.

Atama listesinde yer alan ve görevlendirme kısmında "Devam" yazanların önemli bir kısmının darbeci olduğu değerlendirildi. Bu isimlerin mevcut görevlerine, kritik olması nedeni ile devam etmelerinin öngörüldüğü belirlendi.

Dönemin Genelkurmay Proje Yönetim Daire Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli ve Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu, bu kapsamda değerlendirildi. Darbeci olmayan bazı isimlerin de cuntacılar tarafından görevlendirme listesine yazıldığı saptanmıştı.

"Cuntacı komutanlar görev yerlerindeydi"

Başsavcılık, görevlendirme listesinde yer alan ve darbe girişimi gecesi harekete geçen isimleri belirlemek için titiz bir çalışma yürüttü. Harekât planıyla görevlendirme listesinin, cuntacılar tarafından 15 Temmuz gecesi saat 21.00’e doğru birliklere gönderildiği belirlendi.

Birlik dışında bulunan ve görevlendirme listesinde yer alan bazı isimlerin telefonla bilgilendirildiği tespit edildi. Bu bildirimlerden sonra bazı komutanların, görevlendirildikleri birimlerde komutayı almak üzere harekete geçtikleri belirlendi. Başsavcılık bu isimlerin listesini de çıkardı. Bu kapsamda ilk olarak tespit edilen isimler şöyle:

İşte o isimler ve görevleri

Osman Ünlü: Cuntacıların atama listesinde Ankara Sıkıyönetim Komutanı olarak yer alan Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü’nün darbe gecesi Ankara 4. Kolordu Komutanlığı’nı devralmaya gittiği belirlendi. Ünlü’den boşalan koltuğa, Polatlı 58. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün geçti.

Semih Terzi: Özel Kuvvetler 1. Tugay Komutanı Semih Terzi, darbe gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmek için Diyarbakır’dan askeri uçakla Ankara’ya gitti. Ancak Terzi, Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürüldü.

Bican Kırker: Kara Kuvvetleri Personel Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Bican Kırker, darbe gecesi Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim ve Tümen Komutanlığı’na gitti. Kırker, komutanlığı devralıp tankların çıkarılması talimatını verdi. Darbe karşıtı subaylar tarafından gözaltına alındı.

Sadık Köroğlu: Darbe girişimin en hareketli adreslerinden olan ve kursiyer teğmenlerin de silahlandırıldığı Ankara’daki Jandarma Okullar Komutanlığı’nın başında bulunan Sadık Köroğlu, Jandarma Eğitim Komutanlığı’nı devralmak istedi.

Ünsal Coşkun: Kara Havacılık Okul Komutanı olan Tuğgeneral Ünsal Coşkun, o gece Kara Havacılık Tümen Komutanı Hakan Atınç’ı derdest ettirerek yerine geçti. Ankara’yı kana bulayan helikopterler, Coşkun’un komutasındaki buradan havalandı.

Ali Kalyoncu: Kara Kuvvetleri Personel İşlem Daire Başkanı Tuğgeneral Ali Kalyoncu, 28. Mekanize Tugay Komutanlığı’nın komutasını devraldı. Ankara sokaklarında terör estiren tanklar ve diğer zırhlı araçlar, bu tugaydan çıktı.

Kerim Acar: Kara Harp Okulu Dekanı Tuğgeneral Kerim Acar, derdest edilen Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz’ün yerine geçti.

Sinan Süer: Darbecilerin atama listesinde görevine devam yazan Genelkurmay 1. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Başkanı Sinan Süer, darbe gecesi karargâhta bulunuyordu. Süer’in elinde silahla darbecilerle birlikte hareket ettiği de görüntülere yansıdı.

Muharrem Köse: Genelkurmay Hukuk Müşaviri olan Albay Muharrem Köse, atama listesinde Genelkurmay Adli Müşaviri olarak yer alıyordu. Köse, bu görevi devralmak üzere o gece Genelkurmay Karargâhı’nda idi.