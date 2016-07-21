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15 Temmuz Darbe Girişimi

Cuntacılar 2. Ordu Komutanlığı önünde Malatya Valisi'ne silah çekmiş!

Askerlere mevzi almalarını emreden Yüzbaşı Kemal Yavuz, yaralı olarak yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

21 Temmuz 2016 17:31

Malatya 15 Temmuz akşamı darbe girişimi sonrasında 2. Ordu Komutanlığı Karargahına giden Vali Mustafa Toprak ve Emniyet Müdürü Ömer Urhal’a nizamiyedeki askerlerin silah çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, TSK içerisindeki bir grup asker tarafından kalkışılan darbe girişimi geri püskürtülürken o gece yaşananlar Malatya 2.Ordu Komutanlığı Karargahı girişinde yaşananlar ise bir cep telefonu kamerası ile ortaya çıktı.

Darbe girişimi sonrası Vali Mustafa Toprak beraberinde Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile birlikte Zafer Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi üzerindeki 2.Ordu Komutanlığı Karargah’ına gitti. Burada nizamiyedeki görevli Yüzbaşı Kemal Yavuz ve diğer askerler Vali Toprak ve beraberindekilere içeri giremeyeceklerini söyledi. 

Görüntülere yansıyan konuşmalarda Yüzbaşı Yavuz’un “Size cevap vermekle yetkili değiliz, biz burayı korumakla mükellefiz, sizde bizim emniyetimizi almakla mükellefsiniz. İçeriye girmemenizi istiyoruz. Lütfen burayı boşaltın” dediği duyuluyor.

İçeri girilmeyeceğini tekrarlayan yüzbaşı daha sonra ses tonunu yükselterek emrindeki askerlere mevzi alın diye emir veriyor ve biran da silahlar Vali ve Emniyet müdürüne çevriliyor. Polislerinde silahlarını çekmesi ile ortam biranda gerilirken Vali Toprak’ın emirleri ile herhangi bir olay çıkmaması için polisler geri çekiliyor.

Askerlere ''Mevzi alın'' emri veren Yüzbaşı Kemal Yavuz (Ameliyat elbiseli), çatışmaların ardında yaralı olarak ele geçirilmişti

Bu görüntülerden sonra çatışma çıkıyor. 2. Ordu'daki operasyonlar 20 saat sürmüş ve darbeci bir binbaşı öldürülmüş, 7 asker ise yaralı olarak ele geçirilmişti. İçerideki tüm askerlerinde teslim olması ile 2.Ordu’daki darbeci askerlerin direnişi kontrol altına alınmıştı.

Operasyonlarda Vali ve Emniyet Müdürüne silah çeken darbeci yüzbaşı Kemal Yavuz’da yaralı olarak ele geçirilmiş ve tedavisinin ardından ameliyat elbisesi ile çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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