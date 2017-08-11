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Cuntacı askerleri yakalatan Yüzbaşı Şevket Soyer kazada yaşamını yitirdi

Soyer'in yakınları olayın kaza mı yoksa suikast mı olup olmadığını belirlenmesini istedi

11 Ağustos 2017 08:03

15 Temmuz gecesi Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nı ele geçirmek için gelen ve sıkıyönetim belgeleri bulunan cuntacı askerlerin polisle işbirliği yapıp yakalanmasını sağlayan 36 yaşındaki Yüzbaşı Şevket Soyer İzmir Foça'da kaza geçirerek hayatını kaybetti.

Habertürk gazetesinden Mehmet İnmez'in haberine göre, Yüzbaşı Soyer, izinli olarak eşi ve çocuğu ile Foça’ya gitti. Sabah saatlerinde bir iş için Aliağa’ya otomobili ile giden Soyer, Yeni Foça sahil yoluna geldiği sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybedince araç 30 metrelik uçurumdan aşağı uçtu. Otomobili ile arkadan gelen bir Alman vatandaşı, kazayı fark ederek diğer sürücülerden yardım istedi.

Jandarma ve ambulans olay yerine geldiğinde Soyer’in öldüğünü belirledi. Soyer, Eski Foça Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kazanın şüpheli olduğunu söyleyen Soyer’in yakınları, devletin bu olayı detaylı bir şekilde araştırmasını, kaza mı, yoksa suikast mı olup olmadığının belirlenmesini istedi.

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