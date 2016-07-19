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15 Temmuz Darbe Girişimi

Cunta operasyonu Diyanet'e de sıçradı; 3'ü müftü 492 personel görevden uzaklaştırıldı

Görevden alınanlar arasında 1 daire başkanı, 1 Başkanlık müşaviri de var

19 Temmuz 2016 16:43

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında her kademede görev yapan personelden, aralarında 3 il müftüsü, 1 daire başkanı, 1 Başkanlık müşavirinin de bulunduğu 492 kişi, darbe girişiminde bulunan 'paralel yapı' ile ilişkili oldukları iddiasıyla görevlerinden uzaklaştırıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ‘din hizmetlerinin toplumsal hassasiyeti dikkate alınarak haklarında inceleme ve soruşturma yapılmak üzere görevlerinden uzaklaştırıldığı’ ifadeleri yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında her kademede görev yapan personelden darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY ile ilişkili 492 görevli, din hizmetlerinin toplumsal hassasiyeti dikkate alınarak haklarında inceleme ve soruşturma yapılmak üzere görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Bu kapsamda 3 il müftüsü, 1 daire başkanı, 1 Başkanlık müşaviri, 1 Başkanlık müftüsü, 5 il müftü yardımcısı, 31 ilçe müftüsü, 2 Diyanet İşleri uzmanı, 1 din hizmetleri ataşesi, 7 eğitim görevlisi, 65 vaiz, 5 uzman vaiz, 1 avukat, 7 cezaevi vaizi, 1 eğitim uzmanı, 187 imam-hatip, 95 Kur'an kursu öğreticisi, 5 memur, 11 murakıp, 40 müezzin kayyım, 1 öğretmen, 2 sayman, 1 şef, 9 şube müdürü, 2 uzman, 1 uzman imam-hatip, 7 VHKİ olmak üzere toplamda 492 personel açığa alınmıştır. Başkanlığımızın bu konuda oluşturduğu komisyonlar kapsamlı çalışmalarını sürdürmektedir."

 

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