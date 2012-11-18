Cüneyt Ünal: Tek bir battaniyeyle, 90 gün boyunca yerde yattım

Gazeteci Cüneyt Ünal, ''90 gün boyunca hapishanedeydim, 2 metrekarelik bir alandaydım. Gözümü her açtığımda karşımda soğuk bir duvar, gözümü her kapattığımda da soğuk bir duvarın hissi vardı yüzümde'' dedi.

Ünal, Yayladağı Gümrük Kapısı önünde yaptığı açıklamada, 90 gündür hapishanede hiç konuşamadığını, hücrede tek başına olduğunu ve bu nedenle konuşmasında bazı sorunlar olabileceğini söyledi.

90 gün sonra yuvasına dönüp, eşine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu anlatan Ünal, eşi Nuran Ünal'a sarılarak bir süre gözyaşı döktü.

Ailesine kavuşmasının çok mutluluk verici olduğun aktaran Ünal, tüm meslektaşlarına, çaba gösteren milletvekillerine ve tüm emek verenlere teşekkür etti.



'2 metrekarelik bir alandaydım'



Suriye'de yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Ünal, şöyle konuştu:

"90 gün boyunca hapishanedeydim, 2 metrekarelik bir alandaydım. Gözümü her açtığımda karşımda soğuk bir duvar, gözümü her kapattığımda da soğuk bir duvarın hissi vardı yüzümde. Tek bir battaniyeyle yerde, betonda yattım, 90 gün boyunca. Ama şimdi evimdeyim ve dün ilk kez sıcak bir yatak gördüm. Ve eşime kavuştum, aileme kavuştum. Anlatacağım ama heyecanlıyım, mutluyum başka bir tarifi yok yani."

Kendisine iyi davranıldığını, herhangi bir şiddet görmediğini anlatan Ünal, şöyle devam etti:

"Şiddet anı çatışma bittikten sonra Halep halkı beni muhalif askerlerden zannettikleri için, elimde herhangi bir şey olmadığı için, Suriyeli askerlere teslim edinceye kadar bir darp olayı yaşandı, orada güzel bir dayak atıldı. Onun dışında Suriyeli devlet askerlerine teslim edildikten sonra herhangi bir sıkıntı yaratmadı, aksine çay ve su ikram ettiler. Daha sonra da aynı günün akşamı askeri bir hapishaneye götürüldüm. O akşam da ifadem alındı."



Öldürülen Japon gazeteci Yamamoto



Ünal, Halep'te öldürülen Japon kadın gazeteci Mika Yamamoto ile yaşadıklarını da anlatarak, eşi Kazutaka Sato ile bir süre konuştu.

Bulunduğu hapishaneye Yamamoto'nun fotoğraf makinesinin getirildiğini belirten Ünal, sadece fotoğraf makinesini gördüğünü başka bir şey hatırlamadığını söyledi.

Nuran Ünal da eşi geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, 90 günden beri çok şeyler yaşadığını söyledi.



Suriye'ye giden heyete teşekkür eden Ünal, ''Bizleri yalnız bırakmayan gazeteci arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. 90 gün boyunca bizi geceli gündüzlü yalnız bırakmayan Elif Ural ve Ahmet Algüvercin'e çok teşekkür ediyorum'' dedi.



Bashar'ın eşi: Çocuklarıma ne diyeceğim



Basın toplantısında sonra Cüneyt Ünal'ın yanında olan ve haber alınamayan Bashar Fehmi Kadumi'nin eşi Arzu Kadumi ağlayarak gazetecilere açıklama yaptı.

Eşinin durumundan endişe etiğini belirten Arzu Kadumi, ''Bashar nerede, Cüneyt geldi ama Bashar'dan haber yok. Ben çocuklarıma cevap veremiyorum. Öldüyse ölüsünü getirsinler, 5 ve 10 yaşındaki çocuklarıma ben ne diyeceğim'' diye konuştu.