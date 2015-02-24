Cüneyt Özdemir'den 'Türkiye'nin en gizemli adamı'na röportaj teklifi

Kanal D ana haber spikeri Cüneyt Özdemir, AKP'den aday olarak MİT Müsteşarlığı görevinden istifa eden Hakan Fidan'la ilgili, "Türkiye'nin en sessiz ve en gizemli adamı" diyerek canlı yayında röportaj teklifinde bulundu.

Siyasete atılan Milli İstihbarat Teşkilatı eski Müsteşarı Hakan Fidan, AKP Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Fidan, binaya girişinde ve çıkışında gazetecilere hiç bir açıklama yapmadı. Konuyla ilgili haberi sunan Cüneyt Özdemir, "Nasıl olacak bu iş inanın bilmiyorum. Türkiye'nin en sessiz ve en gizemli adamı siyasete giriyor ve gördüğünüz gibi hiç konuşmuyor, konuşmaya da niyeti yok gibi gözüküyor" dedi.

'İlk röportaja talibiz'

Özdemir daha sonra Hakan Fidan'a canlı yayında röportaj teklif etti. Özdemir, "Önümüzdeki günlerde kim bilir belki biz Hakan Fidan'la ilk röportajı yaparız. Tabi kabul ederse. Buradan da açıkça söylüyorum. Hakan bey, haberimizi izliyorsanız talibiz, ilk röportajınızı bizle yaparsanız çok seviniriz" şeklinde konuştu.