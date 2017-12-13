Cüneyt Özdemir: FETÖ'cü hesaplar, Sarraf - Atilla davasını objektif aktardığım için beni linç ediyor!

CNN Türk'te 5N1K programını sunan, Amerika'daki "ABD Atilla'ya karşı" davasını verilen aralarda dışarıdan Youtube aracılığıyla canlı olarak aktaran gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medyada 'FETÖ'cü hesaplar tarafından linç edildiğini söyledi. Özdemir, "FETÖ'cü hesaplar, Sarraf - Atilla davasını objektif aktardığım için beni linç ediyor" dedi.

BM'nin İran'a yönelik ambargosunu ve ABD yaptırımlarını deldiği iddiasıyla tutuklanan Türkiye ve İran asıllı iş adamı Reza Zarrab davada tanık olmayı kabul ederek ifade vermişti. Dava 11 oturumu geride bırakarak, üçüncü haftasında sürüyor. Özdemir davayı takip etmeye devam ediyor.

Sosyal medyadan linç ediliğini aktaran Özdemir, "Sarraf-Atilla davasını objektif aktardığım için bütün FETÖ'cü hesaplar tarafından sosyal medyada linç ediliyorum" ifadesini kullandı.

"İsimlerini tek tek yazmıyorum" diyen Özdemir, "Benim tek pusulam gerçekler. Bu tehditler vız gelir tırıs gider" dedi.

Özdemir Twitter'da şu mesajı paylaştı: