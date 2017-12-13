T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cüneyt Özdemir: FETÖ'cü hesaplar, Sarraf - Atilla davasını objektif aktardığım için beni linç ediyor!

"Bu tehditler vız gelir tırıs gider"

13 Aralık 2017 16:08

CNN Türk'te 5N1K programını sunan, Amerika'daki "ABD Atilla'ya karşı" davasını verilen aralarda dışarıdan Youtube aracılığıyla canlı olarak aktaran gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medyada 'FETÖ'cü hesaplar tarafından linç edildiğini söyledi. Özdemir, "FETÖ'cü hesaplar, Sarraf - Atilla davasını objektif aktardığım için beni linç ediyor" dedi.

BM'nin İran'a yönelik ambargosunu ve ABD yaptırımlarını deldiği iddiasıyla tutuklanan Türkiye ve İran asıllı iş adamı Reza Zarrab davada tanık olmayı kabul ederek ifade vermişti. Dava 11 oturumu geride bırakarak, üçüncü haftasında sürüyor. Özdemir davayı takip etmeye devam ediyor.

Sosyal medyadan linç ediliğini aktaran Özdemir, "Sarraf-Atilla davasını objektif aktardığım için bütün FETÖ'cü hesaplar tarafından sosyal medyada linç ediliyorum" ifadesini kullandı.

"İsimlerini tek tek yazmıyorum" diyen Özdemir,  "Benim tek pusulam gerçekler. Bu tehditler vız gelir tırıs gider" dedi.

Özdemir Twitter'da şu mesajı paylaştı:

ETİKETLER

cüneyt özdemirhaberaçıklamatehditlinçvız tırs
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-12-13T16:08:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/cuneyt-ozdemir-fetocu-hesaplar-sarraf--atilla-davasini-objektif-aktardigim-icin-beni-linc-ediyor,511566","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/cuneyt-ozdemir-fetocu-hesaplar-sarraf--atilla-davasini-objektif-aktardigim-icin-beni-linc-ediyor,511566"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24