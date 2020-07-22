Cüneyt Özdemir'den 'sosyal medya düzenlemesi' açıklaması: CHP’nin bir raporu var mı, yok; AK Parti doksana takmak üzere

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Netflix ve sosyal medya düzenlemesi tartışmalarıyla ilgili, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın hazırladığı 95 sayfalık rapora dikkat çekerek, ''CHP’nin bir raporu var mı, yok. AK Parti doksana takmak üzere" dedi.

Kamuoyunda tartışılan Netflix ve sosyal medya düzenlemesiyle ilgili YouTube kanalında açıklamalar yapan gazeteci Cüneyt Özdemir, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ı sevdiğini belirterek, "Çok çalışkan bir siyasetçi, oturmuş 95 sayfa bir tane rapor hazırlamış. Kendisi ile uzun uzun konuştum. Diğer partilerde sosyal medya meselesine kafa yormazken, AK Parti doksana da takmak üzere. Niye? Çünkü HDP, CHP hiçbir şeyini duymadık, İYİ Parti’nin de duymadık. Mahir Ünal’ın raporunu tartışıyoruz. CHP’nin bir raporu var mı, yok! Çıkıp konuşan kimse var mı yok" diye konuştu.

"Muharrem İnce, Canan Kaftancıoğlu’na laf sokuşturuyor, Canan Kaftancıoğlu ona laf sokuşturuyor" diyen Özdemir, "Sonra ben deyince burada, ya kardeşim korona günlerinde de aynı şey. Her şey bitti bununla mı uğraşıyorsunuz. Şurada sosyal medya tasarısı var, Netflix ile ilgili gelişmeler var. Bunlara biraz kafa yorun dediğim zaman AK Parti’li oluyoruz" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Yaman Akdeniz: Sosyal medya düzenlemesiyle yolsuzluk dosyaları unutturulacak

TIKLAYIN - AKP'nin 'sosyal medya düzenlemesi'nin ayrıntıları netleşti: Temsilci bulundurmak zorunlu olacak