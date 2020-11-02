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Cüneyt Özdemir'den İstanbul depremi uyarısı: Bir şey yapın, yarın bir gün oradan çıkacak insanları saymaya gücün yetmeyecek

02 Kasım 2020 19:19

Gazeteci Cüneyt Özdemir, beklenen İstanbul depremi öncesi devletin harekete geçmemiş olmasına tepki göstererek "Hadi kardeşim! Bir şey yapın. Yarın bir gün oradan çıkacak insanları saymaya gücün yetmeyecek. Cenazeleri saymaya kalem kağıt yetmeyecek" dedi.

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