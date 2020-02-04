Cüneyt Özdemir'den takipçi sayısı esprisi: Ben Türkiye'nin Kim Kardashian'ıyım

Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği ÜTalks'a katılan gazeteci Cüneyt Özdemir, meslek hayatındaki tecrübelerini anlattı. Sosyal medyadan yayın yapan Özdemir, Twitter hesabındaki takipçi sayısını Amerikalılara gösterdiğinde şaşkınlıklarını gizleyemediklerini söylerken, "Ben Türkiye'nin Kim Kardashian'ıyım" şeklinde espri yaptığını söyledi.

Özdemir, ABD'de insanlara takipçi sayısını gösterdiğinde şaşırıp kaldıklarını dile getirerek, "Ben Türkiye'nin Kim Kardashian'ıyım" diyerek espri yaptığı söyledi.

"Youtube'da çok genç bir kitle olduğunun farkına vardım"

Uzun süredir ABD'de yaşayan Özdemir, "Youtube'da yayın yapmaya başladım ve Youtube'da çok genç bir kitle olduğunun farkına vardım. Bu kitlede kravatlı, takım elbiseli ciddi şeyler konuşan insanları çok fazla haz etmiyorlar. Ciddiye almıyorlar, dinlemiyorlar. Siyaset anlatıyorum zaten hiç ilgilenmiyorlar siyaset ile. Siyaset dinlemek, izlemek istemiyor. O yüzden ben biraz yavaş yavaş o dilini yakalamaya çalıştım" şeklinde konuştu. (İHA)