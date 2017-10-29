Cüneyt Çakır'dan 'video hakeme' destek: Biz de istiyoruz!

FIFA kokartlı Süper Lig hakemi Cüneyt Çakır, Başakşehir-Akhisarspor maçında denenen 'video yardımcı hakem' uygulamasını hakemlerin de istediklerini söyledi.

Uygulanacak yeni sistemin topun oyunda kalma süresini artıracağını savunan Çakır, 50-51 dakika olan bu süreyi 54-55 dakikalara çıkarabileceklerini aktardı.

Habertürk'te yer alan habere göre Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu ve hakemler Cüneyt Çakır ile Barış Şimşek Başakşehir-Akhisarspor maçında denenen video hakem sistemiyle ilgili konuştu.

Cüneyt Çakır: Oyun süreleri uzayacak

VAR sisteminin hayırlı olmasını temenni eden Cüneyt Çakır, "Öncelikle bugün çevrimdışı olarak bu sistemi uyguladık. Hayırlı olmasını diliyorum. Maç ile bize gelen görüntü arasındaki zaman farkı 0.4 saniye. Yani burada izliyormuş, yönetiyormuş, oynuyormuş gibi diyelim. O yüzden hiçbir farkı yok. Anında çok hızlı şekilde biz görüntüleri görüyoruz ve operatör çok tecrübeli olduğu için zaten biz de bunun çevrimdışı olarak devamlı antrenmanlarını yapacağız. Biz de çok hakim olacağız kameralara. Bu süre çok daha hızlı olacak. 10 saniye kadar kısa bir sürede bugünkü gol kararını verdik. Herkesin kafasında şöyle bir endişe var. Acaba oyun çok duracak mı? Şimdi böyle bir pozisyonu, oyuncuların itiraz ettiğini düşünün, kararın yanlış olduğunu düşünün, oyunun ne kadar durduğunu hayal edin. Bir de burada 10 saniye gibi bir sürede karar verildiğini düşünün. O yüzden bu çok faydalı olacak. Belki de oyunun süresini daha fazla uzatacağız. 50-51 dakika olan oyun süresini 54 dakikalara çıkaracağız bu şekilde" ifadesini kullandı.

"10 saniye sonra doğrusunu

bulabiliyorsak ne mutlu bize"

Maçtan sonra tekrarı izlediklerinde hatalı kararları gördüklerinde üzüldüklerini belirten Cüneyt Çakır, "Bir hakem maç yönetmeye çıktığı zaman en önemli şey adaletli bir şekilde yönetmek ister. Hata yapmak istemez. Şunu hayal edelim. Biz bir sürü karar veriyoruz maç içerisinde ve maç bittikten sonra evde onu izlediğimiz zaman yanlış karar verdiğimiz zaman tabii ki bu yanlış kararımızdan dolayı bizde üzülüyoruz. Hiçbir takımın haksız bir şekilde bizim verdiğimiz kararlarla bir maçı kazanmasını veya başka türlü puan almasını istemeyiz. Önemli olan adaletli bir şekilde yönetmektir. Eğer biz 10 saniye sonra doğrusunu bulabiliyorsak ne mutlu bize. Çünkü, bunu kulüplerimiz ne kadar istiyorsa biz hakem camiası olarak da uygulamanın bir an önce başlamasını istiyoruz. Çünkü, çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da TFF'ye MHK'ye çok teşekkür ederiz. Şu ana kadar olan bütün eğitimler bizi bu zamana kadar getirdi. Bunu çevrimdışı olarak kullanıyoruz, belli bir süre de bu denemeleri yapacağız. Denemeler sonrasında en yakın zamanda çevrimiçi olarak bunu kullanacağız" dedi.

"Bariz bir hata varsa video

hakem o zaman devreye girecek"

Futbolun hatalar oyunu olduğunu aktran Çakır, "Futbol bir hata oyunudur. Şunu unutmamak lazım, hiçbir zaman yüzde yüz doğru kararla maçı bitiremezsiniz. Mutlaka hatalar olacaktır. Bu sistemde de hatalar olacaktır. En önemli şey oyununun sonucuna etki eden, bildiğimiz bariz hatalardan kurtulmak istiyoruz. Gri pozisyonlar hakkında zaten biz buna karışmıyoruz. Bariz bir hata varsa eğer oyunda işte o zaman video hakem devreye girecek. Bunun faydalarını ilerleyen dönemlerde zaten göreceğiz. Yaptığımız çevrimdışı eğitimleri IFAB'a yollanacak. Onlar bunları değerlendirecek daha sonra uygun görürse de herkesin kabul ettiği tek protokolle çevrimiçi kullanmaya başlayacağız. Biz de bugunkü gol kararını biz de 10 saniye içerisinde vermiştik" diye konuştu.

Barış Şimşek: Görüntünün TV yayınına gitmesini beklemeden işlem yapıyoruz

Pozisyon tekrarlarının seyircilerden daha önce izlediklerini belirten Barış Şimsek, "Tekrar pozisyonu yayına gitmeden önce biz onu alıp inceleyebiliyoruz. Görüntünün yayına gitmesini beklemiyoruz. Biz hemen alıp orada izleyebiliyoruz. Seyircilerin gördüğünden daha önce alıp görebiliyoruz. Burada fark bu. İstatistikler İtalya'da topun oyunda kalma süresinin arttığını gösteriyor" şeklinde konuştu.

Göksel Gümüşdağ: Sahadaki adaleti

sağlayacak olan 'VAR' sistemidir

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Süper Lig'in 10. haftasında bugün oynanan Başakşehir-Akhisarspor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Video Yardımcı Hakem (VAR) konusunun ilk destekçisi olduğunu belirten Gümüşdağ, "Bugün bu çalışmaların yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'na ve Yıldırım Demirören'e teşekkür ediyorum. Bugün maç başlamadan önce canlı yayın aracında Yusuf Namoğlu, Cüneyt Çakır ve Barış Şimşek ile beraber video hakem konusunun ne kadar faydalı olacağı konusunda sohbet ettik. Onlar da bu sistemi desteklemekte" diye konuştu.

"Fırat Aydınus'u tebrik ediyorum"

Medipol Başakşehir-Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında oynanan futbol hakkında da değerlendirmede bulunan Göksel Gümüşdağ, "Bu maç için oyuncularımız ve teknik direktörümüzü kutluyorum. Gerçekten güzel bir mücadeleydi. İlk yarı 3-4 gol olacak pozisyonlar vardı. Ancak futbol böyle bir şey; 1-1 giderken son dakikada golü bulabiliyorsunuz. Geçen hafta son dakikada Beşiktaş gülmüştü. Bu hafta son dakikada biz güldük. Maçın içinde gol mü, değil mi diye tartışacağımız bir pozisyon vardı. Fırat Aydınus'u tebrik ediyorum. Pozisyonu gerçekten gördü ama göremeyebilirdi de" şeklinde konuştu.

Sahadaki adaleti, alın terini ve hakkı verecek olanın VAR sistemi olduğunu belirten Gümüşdağ, "Şampiyonluğa giden takımın haksız yere cezalandırma sebepleri var ve bunu geçtiğimiz yıllarda da gördük. Bu yüzden sistemin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Video hakem uygulamasının Başakşehir Stadı'nda ve Başakşehir maçında deneniyor olması bizi mutlu ediyor. İnşallah video hakem sisteminin aynı BundesLiga'da, İtalya Seri A'daki gibi uygulanacağını ve haftalık şaibelerin, dedikoduların konuşulmayacağı bir süreçten, daha çok futbolun konuşulacağı bir alana geleceğiz. Bu uygulamanın Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum. En kötü önümüzdeki sezon bu sistem aktif olacak ve Türkiye Süper Ligi'nin önümüzdeki sezon video hakem ile başlayacağını şimdiden ilan edebiliriz" açıklamasında bulundu.

"Kulübün satışıyla ilgili görüşmemiz olmadı"

Geçtiğimiz günlerde basında çıkan kulübün satılacağı yönündeki iddiaları da cevaplayan Başkan Gümüşdağ, "Başakşehir Futbol Kulübü bir anonim şirket. Dolayısıyla adı geçen kuruluşlarla herhangi bir görüşmemiz olmadı. Geçmişte Çinli bir yatırımcı ile görüşmemiz olmuştu. Ama şu anda karar aşamasında veya değerlendirme sürecinde olduğumuz bir durum yok. Zaman içinde olabilir" diyerek sözlerini noktaladı.