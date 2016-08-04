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Spor

Cüneyt Çakır’a Rio’da görev

Çakır, A Grubu’nda dördüncü hakem olarak görev alacak

04 Ağustos 2016 01:07

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Brezilya'nın Rio kentinden düzenlenen 2016 Olimpiyatları'nda erkekler A Grubu'nda Brezilya ile Güney Afrika arasında oynanacak karşılaşmada 4. hakem olarak görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz'un yöneteceği ve yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ile Roberto Diaz Perez'in yapacağı karşılaşmada 4. hakem olarak Çakır'ın görev yapacağı belirtildi.

Brezilya ile Güney Afrika arasında yarın TSİ 22.00'deki mücadele, Mane Garrincha Stadı'nda oynanacak.

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