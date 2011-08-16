-Cüneyt Çakır'a önemli görev İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - Haziran 2011'den bu yana ''elit kategoride'' yer alarak Avrupa'nın en üst 23 hakemi arasına giren Cüneyt Çakır, Kolombiya'daki FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Fransa ile Portekiz arasında oynanacak yarı final maçını yönetecek. Medellin'deki 40 bin kişilik Atanasio Girardot Stadyumu'ndaki karşılaşma 17 Ağustos Çarşamba'yı 18 Ağustos Perşembe'ye bağlayan gece TSİ 01.00'da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Cezayir'den Cemal Hamidu da maçın dördüncü hakemi olacak. Bu önemli karşılaşma TRT Spor'dan da naklen yayınlanacak. Bu karşılaşma Cüneyt Çakır'ın turnuvada yöneteceği 5. maç olacak. Çakır, daha önce gruplarda, Brezilya-Mısır, Uruguay-Yeni Zelanda ve Ekvador-Kosta Rika maçlarını yönetmiş, çeyrek finalde de Meksika-Kolombiya maçında düdük çalmıştı. Cüneyt Çakır ayrıca 2. turda da İspanya-Güney Kore maçında 4. hakem olarak görev almıştı.