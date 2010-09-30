-CÜNEYT ÇAKIR VE YARDIMCILARI YURDA DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 30.09.2010 - UEFA Şampiyonlar Ligi (D) Grubu'nda Rubin Kazan ile Barcelona (1-1) arasındaki mücadeleyi yöneten FIFA kartlı hakem Cüneyt Çakır ve yardımcıları yurda döndü. Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çakır, iki takım adına da birer penaltı kararı verdiği 1-1 sonuçlanan karşılaşma için ''İyi bir maç olduğunu düşünüyorum'' değerlendirmesini yaptı. Avrupa'da Türk hakemliği adına çok önemli bir misyona sahip olduklarını, ''Ben ve arkadaşlarım daha fazla çalışarak hakemliğimizin en üst seviyeye gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'ndan bize büyük destek verildi. Çok değerli hocalarımızın bizde büyük emekleri var. Bugün bir noktaya gelebildiysem, yarın daha iyi yerlerde olmayı umut ediyorsam, bu onların eseridir. Onlardan istediğim, bugün verdikleri desteği yarın da devam ettirmeleridir. Ben ve arkadaşlarım daha çok çalışarak, Türk hakemliğini en iyi noktalara getireceğimize inanıyorum'' diye konuştu. Avrupa'da hakemlikte sıranın elit sınıfa geldiği ifade edilerek görüşleri sorulan Çakır, ''Çalışmalarımızın karşılığını somut bir şekilde almak bizleri çok mutlu etti. Gelinen bu nokta, son nokta değildir. Türk hakemliği adına bir başlangıçtır. Ben ve arkadaşlarım ileride Türk hakemliğini en iyi yerlerde temsil edeceğimize inanıyorum'' şeklinde konuştu. Verdiği penaltı kararları sonrası futbolculardan kendisine itirazlar olmadığı hatırlatılması üzerine Çakır, ''Maçla ilgili yorum yapmıyoruz'' dedi. Rusya'nın Kazan kentindeki Centralni Stadı'nda oynanan maçı yöneten Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını, ''Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, maçın ilave yardımcı hakemleri Fırat Aydınus ve Tolga Özkalfa, dördüncü hakemi ise Süleyman Abay olmuştu.