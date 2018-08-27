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Spor

Cüneyt Çakır, Salzburg-Kızılyıldız maçını yönetecek

İSTANBUL,(DHA) FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Avusturya'nın Salzburg ile Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları arasında 29 Ağustos 2018 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off ikinci maçını yönetecek

27 Ağustos 2018 15:52

İSTANBUL,(DHA)

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Avusturya\'nın Salzburg ile Sırbistan\'ın Kızılyıldız takımları arasında 29 Ağustos 2018 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off ikinci maçını yönetecek.
Avusturya\'nın Salzburg şehrindeki Red Bull Arena\'da TSİ 22.00\'de başlayacak müsabakada, Çakır\'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Ceyhun Sesigüzel\'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Halis Özkahya ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
 

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