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Spor

Cüneyt Çakır, Rooney'i çıldırttı!

İngiltere'nin İskoçya'yı 3-0 yendiği karşılaşmada, maçın hakemi Cüneyt Çakır ile Wayne Rooney arasında tartışma yaşandı+

12 Kasım 2016 12:48

İngiltere ile İskoçya arasında oynanan 2018 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında, mücadeleyi yöneten Cüneyt Çakır ve İngiltere takımının kaptanı Wayne Rooney arasında dikkat çekici anlar yaşandı.

İlk yarıda bir pozisyonda İngilizler aleyhine karar veren Çakır’ın yanına koşan Manchester United’ın yıldızı, Cüneyt Çakır'a itirazlarda bulundu. Çakır, Rooney’e sakin olması gerektiğini belirterek yanından uzaklaştı.

 

Hart'a tenis topu atıldı

 

İngiltere ve İskoçya arasındaki yıllardır süregelen husumet, yeşil sahalara da sıçradı. Maç esnasında taraftarlar arasında kavgalar meydana geldi.

İngiltere’nin file bekçisi Joe Hart’a tribünden bir tenis topu atıldı. Torino'da forma giyen deneyimli kaleci topu alıp dışarıya gönderdi.

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