Cüneyt Çakır İspanya-Portekiz yarı finalini yönetecek!

Avrupa Futbol Şampiyonasında İspanya ile Portekiz arasında oynanacak yarı final maçını Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) açıklamasında, turnuvada yarı final maçlarını yönetecek hakemlerin belirlendiği belirtildi. Açıklamaya göre, 27 Haziran Çarşamba günü Ukrayna'nın Donetsk kentinde oynanacak İspanya-Portekiz yarı final maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu.
28 Haziran Perşembe günü Varşova'da oynanacak Almanya-İtalya yarı final maçını Fransız Stephane Lannoy'un yöneteceği bildirildi.