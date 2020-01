Cüneyt Çakır: Hakemlerimizin performansı Avrupa'nın zirvesinde

Türkiye'nin son dönemde yetiştirdiği en önemli hakemlerden olan Cüneyt Çakır, Süper Lig hakemlerinin performans olarak Avrupa'nın zirvesinde olduğunu savundu.

Dört kıtada düdük çaldığını ve gittiği her yerde ilgiyle karşılandığını aktaran Çakır, Türkiye'de hakemlere yönelik baskının hakem performanslarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Milliyet'e konuşan Cüneyt Çakır, şunları kaydetti:

“Portekiz-İsviçre maçı iki takım adına da çok önemli bir müsabaka idi. İsviçre’ye beraberlik dahi yetiyordu Rusya’ya gidebilmek için. Bizim açımızdan da zorluk derecesi yüksekti. Çok şükür ekibimle birlikte başarılı biçimde bitirdik. Maçtan sonra Portekiz Federasyon Başkanı bizi kutladı. Gözlemcimiz Sadlacek de öyle. İsviçreli yöneticilerin de tebrik etmesi çok gururlandırdı hepimizi. Malum Türkiye’de pek alışık değiliz bu tip tablolara…”

"Zirvedeyiz"

“Dünyada söz sahibiyiz. Salı gecesi 2 final maçında sahada Türk hakemleri vardı. Bizim amacımız hem hakemlik yaşantımız boyunca hem de hakemliğimiz bittikten sonra Türk hakemlerinin büyük turnuvalarda sürekliliğini sağlamak. Uluslararası başarının en önemli kriteri bu. Çok şükür son 10 yıldır bunu sağladık. Biz ve bizden sonraki hakem arkadaşlarımızın hedefi bu olmalı.”

"Ülkemiz futbolunun marka değeri ve kalitesi açısından Avrupa’da beş veya altıncı olduğu söyleniyor. Ben de Türk hakemliği için bir şey söyleyeyim. Bu konuda mütevazı olamam. Hakemlerimizin Avrupa’daki performansı ile biz de en zirvedeyiz. Hem uluslararası alandaki performansları, hem temsil yetenekleri ile takdir ediliyor. Dört kıtada düdük çaldım. Gittiğimiz her yerde gösterilen ilgiden ve memnuniyetten anlıyorsunuz bunu. Koşullarımızı anlatıyorum, gıpta ile bakıyorlar bize."

"İlla ki düdük mü asmak lazım"

Başarı başarısızlık kime göre neye göre? Hakem hatasıyla bir takım maç kaybederse bu birilerinin illaki düdük asması ya da istifa etmesi gerektiğini mi gösterir? Ya kötü oynayan futbolcuları, taktik eksiklik gösteren teknik direktörü, hatalı transfer yapan yöneticiyi ne yapacağız? İnsan öğütmekten vazgeçelim.

"Yoğun baskı var"

“Sporun doğasında hatalar, performans düşüklükleri, karşılanmayan beklentiler var. Hayatın her alanında bu var. Hepimiz birbirimize saygı duymalıyız. Herkes emek veriyor. Özenli olmalıyız. Örnek olmalıyız. Belki farkında olmayanlar vardır diye hatırlatmakta fayda görüyorum. Futbol camiasının içerisindeki önemli isimlerin söyledikleri her kelime her cümle binler, yüz binler tarafından takip ediliyor. Doğruyu ya da yanlışı söylenen o sözler olarak değerlendiren kitleler var. Her zaman pozitif bir dil kullanmalıyız.”

"Federasyon, can simidimiz oldu"

"Hakem elbette hata yapacak. İşimizin doğasında yanlış düdük çalmak, hatalı bayrak kaldırmak var. Ama herkes bilmeli ki, bu kadar yoğun baskı altında kimse hakeme yardımcı olmuyor. Futbolcuları, teknik adamları, yöneticileri mutlu etme oranı az. Bu psikolojik baskıya karşın federasyonumuz her daim yanımızda oldu. Adeta can simidi oldu."

"Türkiye'yi temsil ediyoruz"

“Bir maç yönetiyoruz, milyonlarca kişi seyrediyor. Avrupa’da veya dünyanın herhangi bir yerinde sahaya çıkınca Türk hakemliğini, Türk futbolunu, Türk sporcusunu temsil ediyoruz. Bir maçta ekrana görüntü olarak en çok gelen kişinin hakem olduğunu, bilmem hatırlatmama gerek var mı?”

"Ekip önemli"

“Bir defa ekip çok önemli. Ben yıllardır Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile birlikteyim. Başarı varsa tüm ekibindir. Birbirimizi çok iyi tanıyor ve anlaşıyoruz. Ayrıca Süper Lig kadrosunda bulunan hakem arkadaşlarımızla birlikte her hafta Riva’da toplanıp antrenman yapmak, maç görüntülerini izleyip eğitim almanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Biz birlikte olduğumuz sürece tam bir takım olma şansını, ligin 19. takımı olma şansını yakalayabiliriz. Hepimizin birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var. Bugüne kadar bunun yararını çok gördük. Zaten MHK başkanımız Yusuf Namoğlu’nun da bu konuda önemli projeleri olduğunu biliyorum. Umarım en kısa zamanda hayata geçiririz.”

"Rusya'da olacağız"

“Milli Takımımız, Dünya Kupasına katılma hakkını kaçırdı. İnşallah ülkemizi temsilen biz orada olacağız. Biliyorsunuz bu tür turnuvalarda hakemler uzun süreli bir takip, sürekli performans ölçümleri sonrası belirleniyor. Çok şükür şimdilik iyi gidiyor. Gönlümüz Milli Takımımızın orada olmasını çok isterdi. İnşallah bize kısmet olur. Bütün çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz.”