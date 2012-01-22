-Cüneyt Çakır Atatürk Stadı'nın zeminini inceleyecek ESKİŞEHİR (A.A) - 22.01.2012 - Eskişehirspor-Galatasaray maçının hakemi Cüneyt Çakır'ın saat 17.00'da Atatürk Stadı'nın zeminini inceleyip maçın oynanıp oynanmamasıyla ilgili karar vereceği bildirildi. Atatürk Stadı Müdürü Tarık Uslu, hafta başından beri stat zeminindeki karları temizleme çalışmaların sürdürdüklerini kaydetti. Sahayı maç saatine yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Uslu, şöyle konuştu: ''Stat zemininde yaklaşık 30 cm kar vardı. Son bir haftadır yaptığımız çalışmalarla zemini kardan arındırdık. Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, dün gece ve bu sabah saatlerinde saha zemininde inceleme yaptı. Onun inceleme yaptığı saatlerde zeminde buzlanma vardı. Şimdi ise sahada kar ve buzlanma yok. Ancak maçın oynanıp oynanmamasıyla ilgili karar, saat 17.00'da hakem Cüneyt Çakır'ın sahada yapacağı incelemenin ardından belli olacak.''