Cüneyt Çakır Arabistan'da maç yönetecek

Pazartesi günü ligde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde verdiği kararlar nedeniyle Beşiktaş başkanı Fikret Orman tarafından eleştirilen FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın, Arabistan'da maç yöneteceği bilgisi verildi.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun ve Suudi Arabistan Merkez Hakem Kurulu'nun başında bulunan eski FIFA kokartlı hakem Howard Webb'in özel daveti üzerine Suudi Arabistan Ligi'nde Al Ahli ile Al Shabab takımları arasında oynanacak maçı yönetecek. Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde 6 Mart 2016 Pazar günü yerel saatle 20.45'te başlayacak maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Alpaslan Dedeş yapacak" denildi.