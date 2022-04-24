Cüneyt Çakır’a Antalya’da büyük destek

Haftalar sonra sahalara dönen ve Antalyaspor Kayserispor mücadelesi için görev verilen Cüneyt Çakır'a tribünler büyük destek verdi.

Süper Lig’in 34. haftasında Antalyaspor Kayserispor maçında görev alan Cüneyt Çakır’a futbolseverler büyük ilgi gösterdi. 13 hakemle birlikte görevden alınan ve geçtiğimiz günlerde MHK’nın değişmesiyle tekrar maç verilen Cüneyt Çakır’a büyük jest geldi.

Antalyaspor’un Kayserispor ile karşılaştığı maçta tribünler ve iki takım futbolcuları sahalara geri dönen Cüneyt Çakır’ı alkışlarla destek verdi.

Buna kayıtsız kalmayan Cüneyt Çakır da kendisine verilen bu desteğe alkışlarla karşılık verdi.