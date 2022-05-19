Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası'nda olmayacak

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda görev almayacağı bildirildi.

8 Mart tarihinde MHK tarafından görevden alınan Cüneyt Çakır, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifa kararının ardından yeniden Türkiye'de maç yönetmeye başlamıştı.

2022 Katar Dünya Kupası'nda maç yönetecek hakemler FIFA tarafından resmen açıklandı. Sezon başında Katar'daki turnuvada görev alması beklenen Cüneyt Çakır, FIFA tarafından listeye dahil edilmedi. Türkiye'den herhangi bir hakem listede yer almadı.

FIFA'nın açıkladığı listede Fransa'dan Stephanie Frappart, Ruanda'dan Salima Mukansanga, Japonya'dan Yoshimi Yamashita, Brezilya'dan Neuza Back, Meksika'dan Karen Díaz Medina ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Kathryn Nesbitt; Katar'da düzenlenecek organizasyonda görev alacak kadın hakemler olarak görev yapacak.