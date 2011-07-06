Cüneyt Asan: 10 alışveriş merkezinde şampiyonuz

T24 - Günaydın Et’in ortağı Cüneyt Asan, bulundukları 10 alışveriş merkezinde ciro şampiyonu olduklarını belirterek, “İstinye Park Alışveriş Merkezi’ndeki restoranımızın hafta sonu cirosu 50 bin lirayı buluyor. İstisnasız bulunduğumuz her alışveriş merkezinde ciro şampiyonuyuz. Burger King, McDonald’s gibi dünya devleri de dahil bizden daha fazla ciro yapan yok” dedi.



Köfte-Döner, Kasap-Steak House, Kebap-Restaurant, Günaydın Burger olmak üzere 4 farklı mağazacılık konseptinde hizmet sunan Günaydın Et’in kurucu ortağı Cüneyt Asan, 10 alışveriş merkezinde hizmet verdiklerini, buralarda Avrupalı ve ABD’li zincir markaların arasından sıyrılıp en yüksek ciroyu yaptıklarını söyledi. Asan, “İstinye Park Alışveriş Merkezi’ndeki restoranımızın hafta sonu cirosu 50 bin lirayı buluyor. İstisnasız bulunduğumuz her alışveriş merkezinde ciro şampiyonuyuz. Burger King, McDonald’s gibi dünya devleri de dahil bizden daha fazla ciro yapan yok” dedi.



2011 yılının ilk yarısını yüzde 25 büyüme ile kapattıklarını, kasaplık hayvan ithalatı ticaretine rağmen; 2010 ve 2011 yıllarının kendileri için çok başarılı geçtiğini ifade eden Asan, “İthal etin ülkemize girmesiyle piyasa tedirginlik yaşadı. Yüzde 100 kendi çiftliğimizde ürettiğimiz yerli et ile güven verdik. Oluşan güvenin geri dönüşü bizi fazlasıyla memnun etti” diye konuştu.



Yeni hedefleri hakkında da bilgi veren Asan, İstanbul dışında KKTC’de bir ve Ankara’da 3 dükkânlarının bulunduğunu, bu yıl Bağdat Caddesi’nde 2-3 restoran ile 5-6 burger dükkânı açmayı düşündüklerini, lojistiği zor olduğu için tatil yörelerine açılama- dıklarını söyledi. Asan, Anadolu Yakası sahilinde Günaydın isimli bir butik otel açmayı düşündüğünü de söyledi.



Türkiye’de yaşanan et sıkıntısına ilişkin değerlendirme yapan Cüneyt Asan, bu açığı görüp Balıkesir Gönen’de 300 dönüm üzerine çiftlik kurduklarını, Tekirdağ Malkara’da da küçük bir çiftliklerinin bulunduğunu açıkladı. Gönen’deki çiftlikte şu anda 5 bin dana bulunduğunu, 5 yılda 20 bin başa ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Asan, ineklerden alınan süt ve süt ürünlerini Günaydın markası altında öncelikle kendi mağazalarında müşteriye sunacaklarını da ifade etti. Yeterli hayvan sayısına ulaştıklarında butik sucukçuluk yapacağını belirten Asan, “Dünyadaki en iyi sucuğu yapacağım. Dünyadaki en iyi sucuğu yapmak çok kolay. Bunun için en doğru eti kullanıyorsunuz, içine soya ve benzeri şeyler katmıyorsunuz. Kiremit tozundan karabiber ve kırmızı biber değil de en kaliteli baharatı kullanıyorsunuz. En iyisini yapmak için ahlaki ve vicdanı değerleri- nizin olması yeterli. Gıda, dünyada suistimale açık, lanet bir iştir. Bir gram et kullanmadan sucuk yapılabilir. Yerken hiçbir şey anlamazsınız” diye konuştu.

Katar’da ‘İnci Adası’na girecek



Cüneyt Asan; Ortadoğu, Avrupa ve ABD’li yatırımcılardan ortaklık teklifleri geldiğini, firmanın yüzde 50, 80 veya tamamını satın almak da istediklerini belirterek, “Bütün Ortadoğu bizimle ortak olmak istiyor, firmayı satın almak isteyenler var. Ama biz firmayı satmayı düşünmüyoruz” dedi. Bu hafta içinde Katar’daki 2.5 milyar dolarlık Pearl Island adlı yapay ada projesinde dünyanın en ünlü markalarıyla birlikte kendilerinin de yer almasına ilişkin teklif aldıklarını anlatan Asan, ’Katar İncisi’ adlı yapay adada dünyadaki en büyük markalar dükkân açmış. Bu teklif bize de geldi. Her türlü giderimizi karşılayacaklarını, dükkânı bize anahtar teslimi vereceklerini söylediler. Şu an onu değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Çırak girdiği dükkanın ortağı oldu



Günaydın Et ve Restoran Grubu’nun hikâyesinin, 1964’te Bostancı’da 20 metrekarelik bir kasap dükkanında başladığını belirterek, İstanbul’a gelen babasının kapıcılık yaptığını, çırak olarak girdiği kasapta 10 yıl işçi olarak çalıştığını anlattı. Askerden dönünce patronu Fikret Deniz’in kendisini dükkâna ortak etmek yerine sattığını ifade eden Asan, dükkanın yeni sahipleri Nimet ve İsmet Yalçın’ın kendisiyle çalışma isteğini “ortaklık” şartıyla kabul ettiğini ve dükkana ortak olduğunu anlattı.