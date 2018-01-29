Cüneyt Arkın'dan Afrin paylaşımı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik olarak gerçekleştirdiği "Zeytin Dalı Harekâtı"na destek mesajı verdi.

Sanatçının oğlu Murat Arkın, Instagram hesabından, babasının "Zeytin Dalı Harekâtı"na ilişkin destek mesajını video şeklinde yayınladı.

Arkın video mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Aslanlarım, Mehmetçiklerim benim... Her babayiğidin göze alamayacağı büyük zorluklara rağmen, bu uçsuz bucaksız fedakarlıklarınla, sonsuz bir vatan sevginle, kendini ateşlere, alt üst olmuşlara gözünü kırpmadan atıyorsun, bu vatan, bu bayrak için. Senin bu destansı yiğitliğin, bir Anadolu sadeliği, alçak gönüllüğü içerisindeki gülüşün, duruşun var ya beni çok duygulandırıyor. Ağlıyorum Mehmetçik ağlıyorum. Seni nerede görsem ağlıyorum. Gazan mübarek olsun."