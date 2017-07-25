Cüneyt Arkın'a Kanada'dan ödül

Cüneyt Arkın'a, Kanada'nın Montreal kentinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Fantasia Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı ödülü verildi.



Türkiye'nin Toronto Kültür ve Tanıtma Ataşesi Derya Şerbetçi Acar, 12 Temmuz’da başlayan ve halen devam eden Fantasia Film Festivali hakkında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bu yılki festivalde "Odak Ülke" olarak yer aldığını söyledi.



Acar, festival boyunca gösterimi yapılan Türk filmlerinin yanı sıra, festivalde yaşam boyu başarı ödülüne Amerikalı yönetmen, yapımcı ve senarist Larry Cohen ile birlikte Türk sinemasında 50. yılını geride bırakan Cüneyt Arkın'ın layık görüldüğünü bildirdi.

Türkiye'den korku filmi Baskın'ın yönetmeni Can Evrenol'un da katıldığı, 2 Ağustos'a kadar devam edecek festivalde, Ceyda Torun'un Kedi isimli belgeseli ile Dünyayı Kurtaran Adam, Vahşi Kan, Ölüm Savaşçısı ve Göçebe isimli Türk filmlerinin de gösterimi yapıldı. Sağlık sorunları nedeniyle festivale katılamayan Arkın'ın ödülünü, Ottawa Büyükelçiliği Müsteşarı Hakan Cengiz aldı. (DHA)