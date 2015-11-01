Sinema oyuncusu Cüneyt Arkın ve eşi Betül Arkın, 1 Kasım Genel Seçimleri için Etiler Lütfi Banat İlköğretim Okulu'nda oy kullandı. Oy kullandıktan sonra seçimleri değerlendiren Cüneyt Arkın, "Türkiye bir yol ayrımında. Gidecek yolu varsa ne ala…" dedi.

Zaman'a yer alan habere göre, eşi ile birlikte Etiler Lütfi Banat İlköğretim Okulu'na gelen Cüneyt Arkın, 1 Kasım milletvekili seçimleri için oyunu kullandı. Okul çıkışında açıklama yapan Arkın, "Türkiye bir yol ayrımında. Gidecek yolu varsa ne ala… Ama yoksa bu seçimde o gidecek yolu bulabilir. Türk halkı çok değerli harika bir halk. Müthiş bir medeniyeti, kültürü, sanatı var. Ama bunların farkında değil. Çocuklarımıza tarih bilinci aşılayamıyoruz. Herkese hayırlı olsun" diye konuştu.