Cüneyt Arcayürek'e hapis istemi

Gazeteci-yazar Cüneyt Arcayürek'in, Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan bir makalesinde “Fethullah Gülen'e hakaret ettiği” iddiasıyla 4 ay ile 2 yıl 8 ay arasında hapsi istendi.



Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Cüneyt Arcayürek katılmadı. Duruşmada tarafları, avukatları temsil etti.

Duruşmada söz alan Arcayürek'in avukatı Bülent Utku, müvekkilinin gazetedeki yazısında kullandığı “mikrop” kelimesinin Fethullah Gülen'in şahsına yönelik olmadığını öne sürdü.



Utku, söz konusu yazıda 15 kez ismi geçen Gülen'in adının önünde ya da arkasında rencide edici söz bulunmadığını ifade ederek, şikayetçi taraf ile uzlaşmak istemediklerini söyledi.



Esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı ise Arcayürek'in, 20 Ekim 2007 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan “Fethullah Gülen Mikrobu” başlıklı makalesinde, Gülen'e hakaret ettiğinin anlaşıldığını bildirdi.



Savcı, daha sonra Cüneyt Arcayürek'in, “basın yoluyla hakaret” suçunu düzenleyen TCK'nın 125/2-4 maddeleri uyarınca 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapse çarptırılmasını talep etti.



Hakim, Arcayürek'in avukatına, mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.







