Önceki gün yaşamını yitiren usta gazeteci Cüneyt Arcayürek, bugün toprağa verilecek. Arcayürek, Maltepe Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’na defnedilecek.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel Arcayürek’in eşi Esin Arcayürek’e telgraf gönderdi. Özel, telgrafında şu mesajları iletti:

“Değerli eşiniz Türk gazeteciliğinin saygın ve duayen isimlerinden Sayın Cüneyt Arcayürek’in siz sevgili ailesine, basın dünyasına ve dostlarına veda ederek sonsuz yolculuğuna uğurlanışını büyük bir üzüntü ile öğrendik. Sayın Cüneyt Arcayürek’in kaybından dolayı duyduğunuz derin acınızı yürekten paylaşıyor, merhuma yüce Allah’tan rahmet, size, aile yakınlarınıza, basın çalışanlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.”

Parlamento Muhabirleri Derneği’nden yapılan açıklamada, Arcayürek’in son nefesine kadar haber peşinde koşarak muhabir kalmayı başarabilen bir usta olduğu belirtildi.