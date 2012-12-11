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Politika

Cüneyd Zapsu: Erdoğan zaten başkan ancak kendisini kontrol edebilecek bir şey yok

Financial Times gazetesinde yer alan Daniel Dombey’in hazırladığı haber analizde görüşlerine yer verilen Cüneyd Zapzu "Erdoğan bugün zaten başkandır" dedi

11 Aralık 2012 15:05

 

"Erdoğan'ın yeni anayasa umutları zayıflıyor" (Erdogan’s hopes for new constitution fade) başlıklı haber-analize göre, yeni bir anayasa üzerinde uzlaşma sağlanamaması, Başbakan Erdoğan'ın, 12 Eylül referandumu öncesi verdiği sözleri tutamamasına ve başarısız olduğu anlamına gelecek. 
Hükümetten ve AKP’den Dombey’e konuşan üst düzey yetkililer partiler arasında uzlaşma sağlanamaması nedeniyle başkanlık sistemine geçişi getirecek bir değişikliğin ya da tamamen yeni bir anayasa hazırlanmasının zor olduğunu belirtti.

'Erdoğan zaten başkan'

Erdoğan’ın eski danışmanlarından ve AK Parti’nin kurucularından olan Cüneyd Zapsu, başkanlık sistemine değinerek “Erdoğan bunu yapamaz, çok geç kalındı” derken partiden ve hükümetten başka isimler de benzer mesajlar verdi. 
Zapsu, Erdoğan’ın kendisinden önceki başbakanlar gibi parti listesi üzerinde karar verdiğini ve meclise girecek vekilleri önceden belirlediğini belirterek, “Bana Erdoğan’ın yeni bir diktatör olacağını söyleyen herkesle konuşup onlara zaten bir başkanımız olduğunu söylüyorum. Erdoğan bugün zaten başkandır ancak kendisini kontrol edebilecek bir şey yoktur. Başkanlık sistemini getirelim de kendisini kontrol edebilelim” dedi.

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Cüneyd ZapsuFinancial Times

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