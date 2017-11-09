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Cunda Köprüsü'ne animasyonlu ışıklandırma

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Cunda Köprüsü'nün ışıklandırma çalışmaları sürüyor

09 Kasım 2017 14:20

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Cunda Köprüsü\'nün ışıklandırma çalışmaları sürüyor. 29 Ekim\'de kırmızı- beyaz renklerle ışıklandırılan köprüye, animasyonlu ışıklandırma sistemi kuruluyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından köprüye, animasyonlu ışıklandırma sistemi kurulmasına devam ediliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:
\"2018 yılı başlarında tamamlanacak animasyonlu ışıklandırma sistemi ile Ayvalık\'a gelen yerli ve yabacı turistler, geceleri renk cümbüşüyle karşılanacak. Yapımı süren ve 1 milyon 624 bin liraya mal edilecek olan ışıklandırma çalışmaları sonrası deniz, kumsal, adaları ve zeytini ile ün yapan Ayvalık\'ın Cunda Köprüsü ile de turistlerin ilgi odağı olması bekleniyor.\"

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