Cumhuriyet'ten Ayşe Yıldırım'ın son yazısı hakkında açıklama: Bu paragrafı aynen yayımladık

Cumhuriyet’te 7 Eylül Cuma günü, gazete yöneticilerinin hapsedilerek yargılandığı davada savcılığın tanığı olan Alev Coşkun’un Cumhuriyet Vakfı Başkanı seçilmesi ve yönetim değişikliğinin ardından başlayan görevden alma ve istifalar sürüyor. Gazetenin yazarı Ayşe Yıldırım da ayrıldığını bugünkü yazısıyla duyurdu. Yıldırım'ın yazısının yayımladığı bölümün altında "Cumhuriyet" imzasıyla bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Coşkun'un kişisel haklarına saldırıda bulunulumuştur" denildi.

Yıldırım, Coşkun ile ilgili olarak, Mustafa Balbay'a soru yöneltirken "Yazar ve yöneticilerin mağdur olmasına ‘neden’ olan davada bizzat savcılığın tanıklığını yapan bir isim vakfın başında" ifadesini kullandı.

"Alev Coşkun'un kişisel haklarına açık saldırı niteliğindeki bu paragrafı aynen yayımladık" ifadesinin kullanıldığı açıklamada, "Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi ile tanık olarak çağrılan her kişi ifade vermek zorundadır. Kamu tanığı gerekirse zorla da getirilebilir" hatırlatması yapıldı.

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Cumhuriyet'in Yıldırım'ın yazısının hemen altına koyduğu açıklama aynen şöyle:

Ayşe Yıldırım'ın yazısının son paragrafında, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un kişisel haklarına açık saldırı vardır. Bu saldırıya karşı hukuka dayalı olarak açıklamamız aşağıdadır:

"Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi ile tanık olarak çağrılan her kişi ifade vermek zorundadır. Kamu tanığı gerekirse zorla da getirilebilir. Hukuki gerçek budur. Burada önemli olan sayın Alev Coşkun'un tanık olarak ne dediğidir. Tanık, sanıkların suçlandığı eylemler hakkında ne demiştir? Sayın Alev Coşkun'un ifadeleri açık ve mahkeme zabıtları ile ortadadır. Sanıklara suçlayıcı nitelikte hiçbir ifadesi bulunmamaktadır. FETÖ'nün Cumhuriyet Gazetesi'nin 1. sayfasında Cumhuriyet logosunun üzerinde üst üste 2 gün resminin konmasına ilişkin eleştirel nitelikte görüşlerini belirtmiştir. Zaten bu beyan da sayın Alev Coşkun'un beyanı değil, gazetenin açık yayınından ibarettir. Sayın Alev Coşkun tam tersine tutuklu olan eski arkadaşlarının haklarını kararlılıkla koruyan bir ifade vermiştir. Sayın Alev Coşkun'un kişisel haklarına açık saldırı niteliğindeki bu paragrafı aynen yayımladık. Yazıya konu olan dava halen sürmekte olduğu için sayın Alev Coşkun'un da kişisel haklarına açık saldırı olduğun için bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Ayşe Yıldırım kendi ideolojik amaçları için açıkca, hukuki gerçeği saptırarak, sayın Alev Coşkun'un kişisel haklarına saldırıda bulunmuştur."