Cumhuriyet'te ayrılıklar devam ediyor

Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’nda yönetim değişikliğinin ardından gazetedeki görevden alma ve istifalar sürüyor. Son olarak adliye muhabiri Canan Coşkun ile finans editörü ve muhabiri Pelin Ünker'in de gazeteyle yolları ayrıldı.

Cumhuriyet gazetesinde adliye muhabirliği yapan Coşkun ve finans editörü Ünker ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu. Coşkun, Twitter hesabından "Dayanışmanın güzelliğini, kötülüğe hakikatin gücüyle karşı durmayı öğrendiğim okulum Cumhuriyet gazetesinden bugün mezun oldum. Orayı hep güzel hatırlayacağım. Adliye koridorlarında, duruşma salonlarında mücadeleye devam!" mesajını paylaştı.

Pelin Ünker ise ayrılığı "Rahmetli hocam Prof. Türkel Minibaş ve sevgili Özlem Yuzak aracılığıyla gazeteciliğe adımımı attığım Cumhuriyet gazetesiyle bugün itibarıyla yollarımız ayrıldı. Geride kalan arkadaşlarıma başarılar diliyorum" mesajıyla duyurdu.

Gazeteci Canan Coşkun, temmuz ayında “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Pelin Ünker hakkında ise Paradise Papers haberleri nedeniyle eski Başbakan Binali Yıldırım ve oğulları tarafından 500 bin TL'lik tazminat davası açılmıştı.

Yönetim değişikliğinin ardından çok sayıda gazetecinin Cumhuriyet gazetesiyle yolları ayrılmıştı. Gazeteden ayrılan isimler şöyle:

Murat Sabuncu

Bülent Özdoğan

Faruk Eren

Aydın Engin

Çiğdem Toker

Hakan Kara

Musa Kart

Melis Alphan

Ahmet Tulgar

Güray Öz

Tayfun Atay

Erdem Gül

Kemal Can

Bülent Mumay

Ceyda Karan

Mirgün Cabas

Barbaros Şansal

Mahir Ünsal Eriş

Binnaz Saktanber

Zeynep Miraç Özkartal Taner

Ahmet İnsel

Kadri Gürsel

Aslı Aydıntaşbaş

Bağış Erten

Bülent Şık

Müjde Yazıcı Ergin

Kemal Göktaş

Metin Celal

Ayşe Yıldırım

Melis Alpman