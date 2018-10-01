Cumhuriyet'te ayrılıklar devam ediyor

Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’nda yönetim değişikliğinin ardından gazetedeki görevden alma ve istifalar sürüyor. Son olarak adliye muhabiri Canan Coşkun ile finans editörü ve muhabiri Pelin Ünker'in de gazeteyle yolları ayrıldı.
Cumhuriyet gazetesinde adliye muhabirliği yapan Coşkun ve finans editörü Ünker ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu. Coşkun, Twitter hesabından "Dayanışmanın güzelliğini, kötülüğe hakikatin gücüyle karşı durmayı öğrendiğim okulum Cumhuriyet gazetesinden bugün mezun oldum. Orayı hep güzel hatırlayacağım. Adliye koridorlarında, duruşma salonlarında mücadeleye devam!" mesajını paylaştı.
Pelin Ünker ise ayrılığı "Rahmetli hocam Prof. Türkel Minibaş ve sevgili Özlem Yuzak aracılığıyla gazeteciliğe adımımı attığım Cumhuriyet gazetesiyle bugün itibarıyla yollarımız ayrıldı. Geride kalan arkadaşlarıma başarılar diliyorum" mesajıyla duyurdu.
Gazeteci Canan Coşkun, temmuz ayında “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Pelin Ünker hakkında ise Paradise Papers haberleri nedeniyle eski Başbakan Binali Yıldırım ve oğulları tarafından 500 bin TL'lik tazminat davası açılmıştı.
Yönetim değişikliğinin ardından çok sayıda gazetecinin Cumhuriyet gazetesiyle yolları ayrılmıştı. Gazeteden ayrılan isimler şöyle:
Murat Sabuncu
Bülent Özdoğan
Faruk Eren
Aydın Engin
Çiğdem Toker
Hakan Kara
Musa Kart
Melis Alphan
Ahmet Tulgar
Güray Öz
Tayfun Atay
Erdem Gül
Kemal Can
Bülent Mumay
Ceyda Karan
Mirgün Cabas
Barbaros Şansal
Mahir Ünsal Eriş
Binnaz Saktanber
Zeynep Miraç Özkartal Taner
Ahmet İnsel
Kadri Gürsel
Aslı Aydıntaşbaş
Bağış Erten
Bülent Şık
Müjde Yazıcı Ergin
Kemal Göktaş
Metin Celal
Ayşe Yıldırım
Melis Alpman