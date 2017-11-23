T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhuriyet'in 'Paradise Papers' haberini engelleme kararından Kıvanç Tatlıtuğ çıktı

Başbakan Yıldırım, OdaTV'ye ve Cumhuriyet gazetesine tazminat davası açmıştı

23 Kasım 2017 14:08

Cumhuriyet'in 'Paradise Papers' haberlerine getirilen erişim engelleme kararında şikâyetçi olarak oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un adı yazılınca 'kes-yapıştır' karar tartışması başladı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın çocuklarının ve yakınlarının isimlerinin geçtiği 'Paradise Papers' belgelerine ilişkin haberlere getirilen erişim engelleme kararında mahkeme, talepte bulunan olarak Kıvanç Tatlıtuğ'un adını yazdı.

Başka kararlardan kes-yapıştır usulüyle alındığı ileri sürülen Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında haberlere erişim engelleme kararı Tatlıtuğ'un başvurusu üzerine alınmış olarak gösterildi.

Konuya dair avukat Yaman Akdeniz'in paylaşımı şöyle:

Cumhuriyet'in "Paradise Papers" haberine ilişkin Oras Denizcilik'in erişimi engelleme talebini kabul eden mahkeme, gerekçesinde "İçerik itibariyle haber niteliği taşımayıp düşünce, kanaat, eleştiri ve yahut yorum kapsamında değerlendirilemeyeceği, yayınlanan haber ile talep eden kurumun tüzel ve kişilik haklarını ihlal etmek kastı ile hareket edildiği kanaatine varıldığından…" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

CumhuriyetParadise Papersengelleme kararıKıvanç TatlıtuğBinali Yıldırım

İlgili Haberler

Başbakan Yıldırım'dan oğullarının adı geçen Paradise Papers'ı yayınlayan Cumhuriyet'e dava

Binali Yıldırım için 250 bin, Erkam Yıldırım için 125 bin, Bülent Yıldırım için 125 bin lira manevi tazminat talep edildi

Paradise Papers haberleri için "Soruşturulsun" demişti; Başbakan, Oda TV'ye de 500 bin liralık dava açtı

Yıldırım ve oğulları, "kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" gerekçesiyle Oda TV'ye dava açtı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24