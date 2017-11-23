Cumhuriyet'in 'Paradise Papers' haberini engelleme kararından Kıvanç Tatlıtuğ çıktı

Cumhuriyet'in 'Paradise Papers' haberlerine getirilen erişim engelleme kararında şikâyetçi olarak oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un adı yazılınca 'kes-yapıştır' karar tartışması başladı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın çocuklarının ve yakınlarının isimlerinin geçtiği 'Paradise Papers' belgelerine ilişkin haberlere getirilen erişim engelleme kararında mahkeme, talepte bulunan olarak Kıvanç Tatlıtuğ'un adını yazdı.

Başka kararlardan kes-yapıştır usulüyle alındığı ileri sürülen Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında haberlere erişim engelleme kararı Tatlıtuğ'un başvurusu üzerine alınmış olarak gösterildi.

Konuya dair avukat Yaman Akdeniz'in paylaşımı şöyle:

Cumhuriyet'in "Paradise Papers" haberine ilişkin Oras Denizcilik'in erişimi engelleme talebini kabul eden mahkeme, gerekçesinde "İçerik itibariyle haber niteliği taşımayıp düşünce, kanaat, eleştiri ve yahut yorum kapsamında değerlendirilemeyeceği, yayınlanan haber ile talep eden kurumun tüzel ve kişilik haklarını ihlal etmek kastı ile hareket edildiği kanaatine varıldığından…" ifadelerini kullandı.