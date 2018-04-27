Cumhuriyetin ilk şeker fabrikasına en yüksek teklif Binbir Gıda'dan

Cumhuriyetin ilk şeker fabrikası olma özelliğini taşıyan Kırklareli'ndeki Alpullu Şeker Fabrikası için en yüksek teklifi 150 milyon TL ile Binbir Gıda verdi. Binbir Gıda, Fırat Pen, Fırat Plastik sahibi Beşiktaş'ın eski yöneticisi Nevzat Demir'e ait. Muş Şeker Fabrikası’nın ihalesini ise 230 milyon 200 bin TL’lik teklifler MBD İnşaat kazandı.

Dün, Afyon Şeker Fabrikası 725 milyon TL'ye Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ'ye Burdur Şeker Fabrikası ise, 487 milyon TL teklif veren Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ-Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu'na satılmıştı.

Şeker fabrikalarının özelleştirmesi devam ediyor.

Cumhuriyetin ilk şeker fabrikası Alpullu Şeker Fabrikası için en yüksek teklifi 150 milyon TL ile Binbir Gıda verdi.



Binbir Gıda, Beşiktaş'ın eski yöneticisi Nevzat Demir'in şirketi. Binbir Gıda, daha önce özelleştirmeden Çamaltı Tuzlası'nı almıştı.

Teknik olarak sonuçlanan ihalenin sonucu, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından duyurulacak.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Muş ve Kastamonu şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinde nihai pazarlık görüşmeleri de bugün gerçekleştirilecek.

Şu ana kadar ihaleleri yapılan şeker fabrikaları ve ihaleleri kazanan şirketler şöyle:

Afyon Şeker Fabrikası – Doğuş Gıda – 725 milyon TL

Ilgın Şeker Fabrikası – Alteks Tekstil – 637 milyon TL

Turhal Şeker Fabrikası – Kayseri Şeker – 596 milyon TL

Çorum Şeker Şeker Fabrikası – Giresunlu Safi Katı Yakıt – 528 milyon TL

Burdur Şeker Fabrikası – Erser Grup ve Sterk Plastik – 487 milyon TL

Bor Şeker Fabrikası – Doğuş Gıda – 336 milyon TL

Kırşehir Şeker Fabrikası – Tutgu Gıda – 330 milyon TL

Elbistan Şeker Fabrikası – Mutlucan Tuz – 297 milyon TL

Yozgat Şeker Fabrikası – Doğuş Gıda – 275 milyon TL