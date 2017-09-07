Cumhuriyet'in Hayati Yazıcı haberlerine erişim engeli!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlunun 'FETÖ' bağlantılı işadamıyla ortaklığına ilişkin olarak Cumhuriyet gazetesi muhabiri Aykut Küçükkaya'nın yaptığı haberlere erişim engeli getirildi.

Küçükkaya, "Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 5 Eylül 2017 tarihli kararıyla 'İşte Siyasi Ayak' ve 'Yazıcı’ya 10 Soru' başlığıyla yayımlanan haberlerimize “5651 sayılı kanun uyarınca Erişim Sağlayıcıları Birliği” tarafından internet ortamında erişimi engellendi" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan haber aynen şöyle:

Cumhuriyet, 19 Ağustos 2017 tarihinde manşetinden ilişkiler ağını “İşte Siyasi Ayak” başlığıyla kamuoyuna duyurdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’dan sonra AKP’nin 3 numaralı ismi olan Hayati Yazıcı haberimize yanıt vermek yerine Twitter’dan gazetemize ağır hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine Yazıcı’yı hakaret yerine haberimizde yer alan bilgi ve belgelere yanıt vermeye davet ettik. Bu haberimizde 21 Ağustos 2017 tarihinde “Yazıcı’ya 10 Soru” başlığıyla yayımlandı. 19 Ağustos ve 21 Ağustos 2017 tarihleri arasında yayımlanan haberlerimize 5 Eylül 2017 tarihli mahkeme kararıyla erişim yasağı getirildi.

Yazıcı’ya ne sormuştuk?

Erişim yasağı getirilen haberlerimizde AKP’nin güçlü ismi Hayati Yazıcı’nın oğlunun iş ilişkilerine yer veriliyordu. AKP tarafından FETÖ ile mücadelede milat olarak kabul edilen 17-25 Aralık 2013 tarihinden sonra Hayati Yazıcı, işadamı İlhami Yazıcı’nın Tanzanya’daki fabrikasının açılışına katılmıştı. Açılışta FETÖ ile ilişkili olduğu için görevden alınan ve tutuklanan Rize Valisi Nurullah Çakır da Hayati Yazıcı’nın yanında yer almıştı. İşte Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı, bu geziden sadece 5 gün sonra 10 Haziran 2014’te işadamı İlhami Yazıcı ile ortak bir şirket kurmuştu. 15 Temmuz’un ardından işadamı İlhami Yazıcı’nın adı FETÖ soruşturmalarında “İstanbul’daki ‘himmet toplantıları’na katılan ilk işadamlarından biri olarak geçmişti. İlhami Yazıcı’nın Rize’de yaptırğı yurda da 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ’ye ait olduğu gerekçesiyle el konulmuştu. Bu resmi bilgiler ışığında Yazıcı’ya sorular yöneltmiş, yanıt alamamıştık. 15 gündür hâlâ yanıt bekleyen ve erişim yasağı getirilen sorularımız özetle şöyle:

-Oğlunuz bu şirkete ortak değil mi?

-Tanzanya’daki fabrikayı açmadınız mı?

-Oğlunuzun şirketi bu gezi sırasında planlanmış olabilir mi?

-Cemaat bağlantısıyla görevden alınan Vali, Tanzanya’daki açılışa katılmamış mıydı