Erdoğan, Anıtkabir Şeref Defteri'ne yazdı: Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yılı kutlanıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki devlet erkânı Anıtkabir’i ziyaret etti. Erdoğan Anıtkabir Şeref Defteri'ndeki mesajında, "Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız" düşüncesini dile getirdi.

Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile kuvvet komutanları Anıtkabir'i ziyaret etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Erdoğan, Anıtkabir'e yaptığı ziyarette Anıtkabir Şeref Defteri'ni de imzaladı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz Atatürk,

Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu müstesna günde, zat-ı alinizi, silah arkadaşlarınızı ve kahraman şehitlerimizi bir kez daha şükranla yâd ediyoruz.

Şehitlerimizin canları pahasına bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizi her alanda güçlendirmek, itibarını artırmak ve dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Tüm insanlığın Koronavirüs salgını sebebiyle ciddi krizlerle boğuştuğu bir dönemde Türkiye ihracat, istihdam, üretim ve yatırım alanında elde ettiği başarılarla kalkınma yolculuğunu sürdürmektedir.

Şanlı tarihi zaferlerle dolu kahraman bir milletin mensupları olarak, Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız. Ruhun şad olsun. "