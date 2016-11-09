Cumhuriyet'e sanatçılardan destek

"PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu dahil 9 yazar ve yöneticinin tutuklandığı Cumhuriyet gazetesine sanatçılardan destek sürüyor. Duman grubunun solisti Kaan Tangöze gazete binası önünde destek konseri verdi. Tangöze'den sonra sanatçılar Onur Akın, Kaan Tangöze, Sevinç Ertalay Mehmet Gümüş de gazete binası önünde mini konser verdiler. Tiyatrocu Kemal Kocatürk ise 'Can' adlı oyunundan kısa pasajlar sundu.

Gazate önündeki kalabalık şarkı sözlerine eşlik edip alkış tuttu. Bazı kişiler, mini konser ile oyundan cep telefonlarıyla görüntü aldı.

Konser sırasında bir konuşma yapan Onur Akın "Cumhuriyet Gazetesi bizim gibi bu ülkeye yürekten bağlı, Cumhuriyet değerlerine yürekten bağlı" diyerek desteklerini bildirdi.