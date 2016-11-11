Cumhuriyet’e ‘FETÖ’cü diyen Aydınlık yazarının 2011 yazısı: En büyük milliyetçi Fethullah Hoca!

Aydınlık’ta köşe yazan ve Cumhuriyet gazetesine yapılan operasyonları ‘FETÖ’cü oldukları iddiasıyla destekleyen Rıza Zelyut’un, cemaatten aldığı ödül ile Fethullah Gülen'e övgü yazısı tartışılıyor. Zelyut'un geçmişte yazdığı bir yazısında “En büyük milliyetçi Fethullah Gülen” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Tartışmanın hikâyesi

Zelyut, Soner Yalçın’ın Sözcü’de yazdığı bir yazıya tepki göstermişti. Zelyut, Yalçın için Aydınlık’taki köşe yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Dün, Sözcü’de bu konuya ilişkin yazan Soner Yalçın, ‘Bizden değilse yıkılsın anlayışı doğru değildir. Nefrete yenilmeyiniz. Yoksa... Tarihin yüce mahkemesi karşısına basın cinayetine ortak günahkâr olarak çıkarsınız’ diyor.

Diyor da ta 100 sene öncelerinden bile söz ederken gazetenin Akın Atalay tarafından ne hale getirildiğine hiç dokunmuyor. Bizim gördüklerimizi o görmüyor mu? Elbette görüyor ama yazamıyor.

Sevgili Soner bilmelidir ki bizim mücadelemiz Kadri Gürsel’in yazılarını ve Musa Kart’ın karikatürlerini hedef almıyor. MİT Tırları haberi yüzünden Cumhuriyet’e Erdoğan’ın saldırısını 4 Haziran 2015 tarihli yazımda sert biçimde eleştirmiştim. Ama iktidarın yanlışı, Cumhuriyet’teki yanlışın üstünü örtmeli mi? Oradaki Cumhuriyet cinayetini nasıl kabul edeceğiz? Gazetedeki işgalcileri yollamak için, ‘Günahkar’ olmak pahasına bile eleştirilerimizi sürdüreceğiz.”

Gülen’in onursal başkan olduğu vakıftan ödül aldığı ortaya çıktı

Oda TV, Cumhuriyet gazetesi yazarlarını “Fethullahçılara arka çıkmakla” suçlayan Aydınlık yazarı Rıza Zelyut’un, Fethullah Gülen’in kurucusu ve onursal başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’ndan 1997 yılında ödül aldığını hatırlatmıştı.

“6 ay sonra iade ettim”

Zelyut, “O ödülün hikayesi” başlıklı başka bir yazı kaleme almış ve 1997 yılında ödülü aldığını doğruladı. Zelyut, o günlerde ülkenin hızla kamplaştığı günler olduğunu, Fethullah Gülen’in ise Erbakan hareketine karşı yumuşak bir üslupla hareket ettiğini yazdı. Rıza Zelyut, Gülen için “Üstüne üstlük, değişik ülkelerde kurduğu okulları ile Türkçe’yi öğretiyordu. Bundan ben mutluluk duyuyordum. Böyle olunca da diyalog ve hoşgörüye katkı olması için yazılar yazdım. Bu yazılarım, GYV tarafından ödüllendirildi” ifadelerini de kullandı.

“Geçmişe kitlenmeyelim”

Ödülü 6 ay sonra iade ettiğini ve Gülen’in gerçek yüzünün ne olduğunu yayımlanan bir haber üzerine gördüğünü ileri süren Zelyut “Fethullah Gülen’in 2003’ten itibaren AKP’yle yaptığı ittifakı ve bunun sonucunda Ergenekon kumpasıyla başlayan süreci en şiddetli eleştiren yazar olduğumu hiç de mütevazılık yapmadan söylüyorum. Yazdıklarım ortadadır” diye yazdı.

Aydınlık yazarı yazısında ‘geçmişe kilitlenmeyelim’ diye de yazdı ve ekledi: “Biz, Ulusal Kanal’a, Aydınlık’a, Cumhuriyet Gazetesi’ne, Oda Tv’ye yönelik Fethullahçı operasyona o sıralar nasıl karşı çıktıksa bugünkü Sorosçu Cumhuriyet’e de karşı çıkıyoruz.”

2011’deki yazısından: En büyük milliyetçi Fethullah Gülen!

Zelyut’un 2011’de Güneş gazetesinde yayınlanan yazısında şu ifadeleri kullandığı ortaya çıktı:

“Bakıldığında Fethullah Gülen'in ve onun topluluğunun (Orası artık bir cemaat olmanın da ötesine geçmiştir) Türk Milleti’nin kimliğinin yaşatılması ve geleceğe aktarılması açısından öneli bir hareketi yıllardır yürüttüklerini görmektesiniz. Bu hareketin başlangıcını uluslararası nitelikte kurulan okullar oluşturmuştur.

“Şimdi Türkçe Olimpiyatları düzenletiyor Sayın Gülen. Bu seneki olimpiyatlar Türkiye'nin birçok şehrinde sergilendi. Bu etkinlikler; anadilimize olan ilgiyi kuvvetlendiriyor.

“Sayın Gülen; Türkçe Olimpiyatları için gönderdiği mesajında demiş ki: ‘Türkçe'yi güzel kullanmamak milli günahtır.’ Sadece bu cümle bile onun gerçek bir milliyetçi olduğunu gösteriyor.

“Artık en basit görgü kurallarını bile dillendiremez hale gelen şu Türkiye'de, Fethullah Gülen'in yürüttüğü Türkçe hamlesi; gerçekten de önemlidir. Bu yüzden de biz onu en büyük milliyetçi ilan ediyoruz. Güneydoğu'da Gülenci kuruluşlara yapılan saldırıların altında bu gerçek yatıyor olmasın?”

“Ergenekon davasının 4’üncü yılında Gülen’i övmek neden?”

Gazeteci İsmail Saymaz da Zelyut’un köşe yazılarında “herkesi FETÖ’cü ilan etmesi”ne tepki göstererek “Haydi, Rıza Zelyut 1997'de yılında bilmeden Gülen'den ödül aldı sayalım. Peki Ergenekon davasının dördüncü yılında Gülen'i övmek neden?” diye sordu.

Saymaz’ın mesajları şöyle: