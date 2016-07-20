Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump

ABD'de Cumhuriyetçi parti Kasım ayındaki genel seçimlerde milyarder işadamı Donald Trump'I başkan adayı olarak seçti.

Salı günü ABD'nin Cleveland kentinde düzenlenen parti kurultayında delegeler Trump'ı başkan, Indiana senatörü Mike Pence'i ise başkan yardımcısı adayı olarak seçti.

New York'ta bulunan Trump, seçimin ardından kurultayın düzenlendiği salona kurulan dev ekrandan yansıtılan mesajında "ABD başkanlığı için beni adayınız olarak seçmenizden dolayı büyük gurur duyuyorum" dedi.

Trump, ön seçim sürecinin böylece kapandığını ve bundan sonra Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'a karşı başlayan yarışa odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Trump sadece üç dakika süren konuşmasında hem ABD'de hem de dünyada büyük tartışmalara neden olan seçim vaatlerini sıraladı.

Meksika - ABD sınırına dev bir duvar örüleceğini söyleyen Trump, IŞİD'in 'kökünü kazıyacağını' ve ülkede düzeni yeniden tesis edeceğini ifade etti.

Trump'ın bu akşam bir konuşma yaparak seçim kampanyasını resmi olarak başlatması bekleniyor.