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Dünya

Cumhuriyetçiler'de 'siyah başkan' açılımı

ABD'de ilk siyahi başkan Obama'nın göreve gelmesinin ardından Cumhuriyetçiler de parti başkanlığına ilk kez bir siyahı seçti

31 Ocak 2009 02:00

ABD'de ilk siyahi başkan Obama'nın göreve gelmesinin ardından Cumhuriyetçiler de parti başkanlığına ilk kez bir siyahı seçti

Cumhuriyetçi Parti'nin Ulusal Komitesi başkanlığı için yapılan oylamada, siyahi lider Michael Steele, diğer dört adayı geride bırakarak seçildi. Steele, salt çoğunluğun yeterli olduğu 6. tur oylamada 168 oyun 91'ini aldı.

Steele, kazanmasının ardından yaptığı konuşmada, "Kuzeydoğu'yu yeniden alacağız. Güney'de kazanmaya devam edeceğiz. Ortabatı'da yeni bir fırtınayla kazanacağız. Batı'ya geldiğimizde kilitlenip orayı da alacağız" diye konuştu.

Eski Maryland Valisi olan Steele'in seçilmesinin, Demokratlara karşı bozguna uğrayan Cumuhriyetçilerin yıllardır kapılarını kapattığı siyahileri, hispaniklere ve diğer gruplara Cumhuriyetçi mesajların götürülmesine yardımcı olacağı düşünülüyor.

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