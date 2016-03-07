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Dünya

Cumhuriyetçilerde Puerto Rico seçimini Marco Rubio kazandı

Rubio oyların yaklaşık dörtte üçünü aldı

07 Mart 2016 09:29

ABD'de, Cumhuriyetçi Parti'nin Puerto Rico'daki başkan aday adaylığı seçimlerini Marco Rubio kazandı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Rubio oyların yaklaşık dörtte üçünü aldı.

Diğer aday adaylarından Donald Trump, Cumartesi günü Rubio'ya yarışı terk etme çağrısı yapmıştı.

Trump, Ted Cruz'la başa baş mücadele etmek istediğini söylemişti.

Bu zafer Florida Senatörü Rubio için önemli olmakla birlikte Puerto Rico sadece 23 delege belirliyor.

Bir aday adayının başkan adaylığını kazanması için 1237 delegenin desteğine ulaşması gerekiyor.

Puerto Rico, Rubio'nun kazandığı ikinci eyalet oldu.

Donald Trump, Cumartesi günü iki eyalette daha zafer kazanarak toplamda 12 eyalette kazanan aday adayı oldu.

Ted Cruz toplam altı eyalette zafer kazandı.

Josh Kasich ise henüz hiçbir yerde kazanamadı.

Ben Carson hafta sonu adaylık yarışından çekildiğini açıklamıştı.

Öte yandan Demokrat Parti cephesinde ise Hillary Clinton toplam 11, Bernie Sanders ise yedi eyalette zafer kazanmış durumda.

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