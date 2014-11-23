Cumhuriyetçiler Obama’ya dava açtı

ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler, ABD Başkanı Barack Obama’nın iktidarı sırasındaki en önemli icraatı olarak görülen sağlık reformu yasasının hayata geçirilirken hukuki Obama yönetimine dava açtı.

Hürriyet'te yer alan haberegöre, Washington’daki federal bölge mahkemesinde Sağlık ve Hazine bakanlıklarına karşı önceki gün açılan davada, Başkan Obama, yeni sağlık sigortası düzenlemesinin birçok işverenin çalışanlarını sağlık sigortası edindirmesi koşulunu yasadışı biçimde geciktirmekle suçlanıyor.

Davada ayrıca Obama’ya, gelecek 10 yıl içerisinde bir federal hesaptan sigorta şirketlerine yasadışı ve usulsüz olarak tahmini 175 milyar dolarlık ödeme ayrıldığı suçlaması getiriliyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi John Boehner, davayla ilgili yazılı açıklamasında, “Eğer Başkan (Obama), kendi yasalarını yaptığı halde durumu kurtarabiliyorsa gelecekteki başkanlar da bunu yapabilir. Temsilciler Meclisi, Anayasa’yı savunmakla yükümlüdür ve bu adımı atmamızın nedeni de bu” ifadesini kullandı.

‘Küstahça bir girişim’

Meclisteki Demokratların lideri Nancy Pelosi ise açılan davayı Cumhuriyetçilerin siyasi süreç üzerinden yapamadığını başarmaya dönük “küstahça bir girişim” olarak niteleyerek, “yasama organının, Kongre’nin farklı bir yasama yılı sırasında geçirdiği bir yasanın uygulanmasını sırf beğenmediği için dava açamayacağını” belirtti. Temsilciler Meclisi, Kongre ara seçimlerinin birkaç ay öncesine denk gelen geçen temmuzda, Obama yönetimine karşı dava açılması için yetki veren bir düzenlemeyi çoğunluk Cumhuriyetçilerin desteğiyle onaylamıştı. Demokratlar ise o dönemde, Obama’nın yasalar çerçevesinde hareket ettiğini savunmuştu.

Boehner: Obama kral gibi davranıyor

ABD Başkanı Barack Obama’nın dün gece başkanlık yetkilerini kullanarak, yaklaşık 5 milyon yasa dışı göçmeni etkileyen plan açıklaması, kendisini anayasaya aykırı biçimde yetkilerini aşmakla suçlayan Cumhuriyetçilerin ilk günden sert tepkisini gördü. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi John Boehner, Obama’nın “bir Amerikan başkanı gibi değil, kral ya da imparator gibi davrandığını”savundu. Boehner, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin, Obama’nın bu adımı karşısında sessiz kalmayacağını belirtmekle birlikte, nasıl bir yanıt verileceğine dair detay paylaşmadı.