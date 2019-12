-CUMHURİYETÇİLER 10 EYALETİ DEMOKRATLARDAN ALDI WASHINGTON (A.A) - 03.11.2010 - ABD'de düzenlenen ara seçimlerin sonucunda önemli kazanımlar elde eden Cumhuriyetçiler, valilik yarışlarında da şu ana kadar belli olan sonuçlara göre 10 eyalette valilik pozisyonunu Demokratların elinden aldı. Amerikan televizyonlarının bildirdiğine göre, Cumhuriyetçi vali adayları, Iowa, Kansas, Michigan, New Mexico, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee, Wisconsin ve Wyoming eyaletlerinde, Demokrat rakiplerini geride bırakarak, buralardaki valilik makamlarının Demokratlardan Cumhuriyetçilere geçmesini sağladı. Buna karşın, sonucu merakla beklenen valilik seçimlerinden biri olan California'daki yarışı ise Demokrat partinin adayı Jerry Brown kazanarak, Cumhuriyetçi Vali Arnold Schwarzenegger'in yerine geçmeyi başardı. Cumhuriyetçi vali adayları, Alabama, Arizona, Georgia, Idaho, Nebraska, Nevada, South Carolina, South Dakota, Texas ve Utah eyaletlerinde partilerinin koltuğunu korumayı başarırken, Demokratlar ise Arkansas, Colorado, Massachusetts, Maryland, New Hampshire ve New York eyaletlerini Cumhuriyetçilere kaptırmadı. Valilik seçimlerinde 28 eyaletin sonuçları belli olurken, halen 9 eyaletten sonuç bekleniyor.