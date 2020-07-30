Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Gohmert, Koronavirüs'e maske taktığı için yakalanmış olma ihtimali üzerinde durdu

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Covid-19 testi pozitif çıkan ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Louie Gohmert, maske takmasıyla virüse yakanlanması arasından bir bağlantı olup olmadığını sorguladı.

Fox'un alt kanallarından birine konuşan Gohmert, "Durum çok ironik çünkü insanlar maske kullanmama üzerine çok konuştu. Ancak son haftalarda 4 ayda takmadığım kadar maske taktım" dedi.

Daha sonra maske kullanımıyla virüsü kapması arasında bir bağ olup olmadığını sorgulayan Gohmert, "Maskemin üzerinde bakteri veya virüs kalmış da ben onları solumuş olabilir miyim diye düşünmeden edemiyorum" ifadelerini kullandı.

Gohmert son olarak salı günü Adalet Bakanı William Barr'ın ifade verdiği Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi duruşmasında maske takmazken görüntülenmişti.