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Dünya

Cumhuriyetçi siyasetçi Sarah Palin, Covid testi pozitif çıktıktan sonra restoranlarda yemeğe çıktı

Yetkililer, Sarah Palin'le temas edenlerin test yaptırmasını önerdi

28 Ocak 2022 08:51

Cumhuriyetçi, eski Başkan Yardımcısı adayı Sarah Palin’in Covid-19 testi pozitif çıktığı halde New York’ta restoranlarda yemeğe çıktığı öğrenildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Covid aşısı yaptırmamış eski Alaska Valisi Sarah Palin, Covid testi pozitif çıktıktan sonra New York’ta birkaç gün üst üste restoranlarda yemek yerken görüntülendi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yönergesine göre, Covid testi pozitif olanların kendilerini beş gün izole etmeleri gerekiyor.

New York şehir yetkilleri, Sarah Palin’le temas edenlere Covid-19 testi yaptırmaları çağrısında bulundu. Palin’in “herkes gibi kurallara uyması gerektiği” hatırlatıldı.

Daha önce Mart 2021’de de Covid’e yakalanan Palin, aşı karşıtı yönüyle de biliniyor.

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